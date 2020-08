“Davvero?”. Beppe Convertini, la telefonata inaspettata arriva nel bel mezzo di ‘C’è tempo per’

Lunedì 29 giugno Anna Falchi e Beppe Convertini hanno debuttato con il programma “C’è tempo per…”. Una nuova avventura televisiva che ha rivisto due volti che da tempo erano spariti dalla televisione italiana. “È molto emozionante raccontare uomini e donne del terzo tempo. Abbiamo avuto tanti ospiti. Poi andare in onda dopo il Papa è qualcosa di speciale. Uomo straordinario di grande carità”, ha detto Convertini all’indomani della messa in onda della prima puntata.

Il target del nuovo programma di Rai 1 è molto specifico a detta loro: "È dedicato ai nonni d'Italia. La base solida ed economica di tante famiglie, babysitter ideali, un bagaglio di valori e cultura, un autentico patrimonio dell'umanità" dichiara la coppia".















La complicità tra Beppe Convertini e Anna Falchi sembra aver funzionato anche sullo schermo. La prima puntata di "C'è tempo per…" ha raccolto il 12,5% di share con 1.275.000 telespettatori. Ottimi ascolti anche per la puntata andata in onda il 2 luglio: 753 mila telespettatori per uno share del 14.83%. Un vero successo per l'inedita coppia.















Durante la puntata dell'11 agosto un'ospite speciale ha voluto fare una grande sorpresa ai conduttori. Dopo aver accolto Miriana Trevisan, i conduttori hanno ricevuto una telefonata inaspettata che li ha lasciati senza parole. Dall'altra parte della cornetta c'era Francesca Manzini nei panni di Mara Venier. "Che sorpresa!", ha detto Beppe Convertini visibilmente stupito credendo fosse davvero zia Mara.









“Poi vengo da te, te saluto, famo tutto e te salto addosso!”, ha detto la Manzini ‘rivelando’ la sua vera identità. Poco dopo l’imitatrice ha raggiunto in studio Anna Falchi e Beppe Convertini per raccontarsi.

