“Il Castello delle cerimonie”, La Sonrisa costretta a chiudere: la conferma è arrivata poco fa

Sono tre i casi positivi al coronavirus riscontrati nello staff della Sonrisa, il ristorante e albergo diventato famoso grazie al programma televisivo “Il Boss delle Cerimonie” (quando era ancora in vita Antonio Polese), diventato poi ”Il castello delle cerimonie” con protagonista la figlia del ‘Boss’, Imma Polese, insieme al marito Matteo Giordano e i due immancabili Davide Gaetano e il maitre Ferdinando Romeo.

Nella mattinata di ieri, 10 agosto, Ilaria Abbagnale, sindaca del comune di Sant’Antonio Abate (in provincia di Napoli), dove ha sede l’hotel di proprietà della famiglia Polese, ha firmato la richiesta dell’Asl di chiudere La Sonrisa in via precauzionale. A riportarlo è il quotidiano locale Metropolis. A comunicare il primo positivo è stato ieri mattina il sindaco che ha parlato di un uomo tuttora ricoverato presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Ieri pomeriggio altri due positivi sono stati portati presso lo stesso nosocomio. (Continua a leggere dopo la foto)















I tre casi farebbero parte dello staff e riguarderebbero persone appartenenti allo stesso nucleo familiare: tutti sarebbero in buone condizioni di salute. Effettuati subito controlli sul resto del personale e iniziata la ricerca delle persone che hanno frequentato il Gran Hotel La Sonrisa nelle ultime settimane. Una volta svolti tutti i test nelle prossime ore l’albergo potrebbe procedere alla riapertura. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ordinanza – «In considerazione dalle indagini epidemiologiche in corso – si legge nell’ordinanza la persona positiva, nei 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi, ha frequentato la struttura ed ha avuto contatti con molti soggetti impegnati nell’attività». È stata quindi «proposto, a tutela della salute pubblica, di emettere ordinanza di sospensione temporanea di ogni attività ristorativa e recettiva, almeno fino all’acquisizione delle risultanze dei tamponi effettuati». (Continua a leggere dopo la foto)









E sono già stati 70 i tamponi eseguiti ieri, i cui esiti sono attesi in giornata. Il mini focolaio, che ora preoccupa i comuni dei Lattari, sarebbe partito da una vacanza. Il malessere durante il soggiorno ha indotto la famiglia a rientrare prima e sottoporsi ad un isolamento preventivo. Una decisione che potrebbe aver limitato il contagio nei confronti di tutte le persone che sono entrate in contatto con i positivi. «In casi simili è necessaria l’indagine epidemiologica spiega il direttore sanitario dell’Asl Gaetano D’Onofrio risalire a tutti i contatti del primo positivo è il lavoro che in queste ore stiamo facendo».

