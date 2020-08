Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rincorrono e chissà come e quando si incontreranno di nuovo. La coppia uscita due mesi fa da Uomini e Donne infatti continua a tenere alta l’attenzione e lanciare segnali intermittenti che lasciano capire poco o nulla del loro futuro prossimo. Gemma Galgani, secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a tornare in studio a settembre.

Mentre sul destino di Nicola per ora non è dato sapere nulla. Quello che resta sono le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani che rispecchia il pensiero di tanti fan del programma convinti che Gemma Galgani non sia intenzionata a trovare, almeno per ora, il vero amore. In questa calda estate 2020 Gemma Galgani è stata poco attiva sui social, limitandosi a post sporadici su Instagram che poco lasciavano trapelare sulla sua vita sentimentale. Continua dopo la foto















Stando agli ultimi gossip su di lei e Nicola Vivarelli, frequentato nell’ultimo segmento della scorsa stagione di Uomini e Donne, la conoscenza tra i due si sarebbe interrotta e Gemma avrebbe declinato diversi inviti del giovane 26enne. Ora la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare di emozioni e sentimenti, postando questo commento su Instagram, visibile integralmente in basso, sulla notte d San Lorenzo. Continua dopo la foto















“Ricordiamo insieme una bellissima frase di Bob Marley: Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa”. Rispondendo a un commento poco lusinghiero di un follower Gemma Galgani ha poi sottolineato, pensando alla notte di San Lorenzo. Continua dopo la foto











“Ma la pena la lascerei per le persone che soffrono non a caso, la notte di San Lorenzo. Una notte piena di speranza e desideri per tutti, ma per me con un valore aggiunto e specialissimo, rispetto a tante altre”. La protagonista di Uomini e Donne ha ricordato un poesia di Pascoli sulla perdita del padre, sottolineando che guardare le stelle è anche un modo per ricordare persone care. Intanto ferve l’attesa per scoprire cosa è successo tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne.

