“Vogliamo la verità”. Panico tra i fan di Can Yaman: cosa sta succedendo all’amata serie tv

Panico tra i fan di Can Yaman. La nuova serie “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato” in italiano, ndr) in cui l’attore turco recita al fianco di Özge Gürel sarebbe a rischio chiusura. Nonostante la coppia di attori turchi stimoli l’interesse degli appassionati di soap opera in Turchia il nuovo prodotto non sta riscuotendo i successi sperati. Lo scorso venerdì 7 agosto, infatti, la puntata trasmessa non ha raggiunto le aspettative di share previste per questo tipo di format, anche se va ricordato che in contemporanea si svolgevano le gare di Champions League, molto seguite in Turchia.

In Europa le serie turche sono le più commentate, ma secondo i giornali turchi se “Bay Yanlis” non toccherà il 6% di share allora la cancellazione sarà cosa certa. Mentre in Turchia la serie starebbe volgendo al termine, essendo in lavorazione la nona di 13 puntate, in Italia potrebbe essere Mediaset a proporla in prima visione a partire da settembre. In molti altri Paesi il prodotto sarebbe già stato acquistato. Insomma, il rischio di una chiusura anticipata non sembra spaventare gli acquirenti, anche perché c’è una caratteristica della nuova serie interpreta da Can Yaman che fa ben sperare gli amanti del genere. (Continua dopo la foto)















Fin dalla sua creazione la nuova serie sarebbe stata destinata ad un pubblico internazionale ed anche la storia raccontata avrebbe un taglio, diciamo così, un po’ più occidentale. Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che le prime tre puntate sono sparite dai canali ufficiali Youtube di vari Paesi, mentre le altre non sono state mai pubblicate. Particolari che fanno pensare ad una probabile messa in onda a breve. (Continua dopo la foto)























D’altra parte sia Can Yaman che Özge Gürel, che hanno raggiunto il successo rispettivamente con “Daydreamer” il primo e “Cherry Season” e “Bitter Sweet” la seconda, assicurano già con la loro presenza una bella fetta di spettatori pronti a tuffarsi sulle puntate della nuova serie in arrivo. Dalla produzione non arrivano conferme di alcun genere, ma intanto gli episodi in lingua originale su Youtube stanno avendo milioni di visualizzazioni, per non parlare delle migliaia di interazioni e commenti sui social, da Twitter a Facebook. (Continua dopo la foto)

Insomma, al momento i risultati non entusiasmanti in patria non sembrano in grado di mettere a repentaglio una serie che, soprattutto grazie ai suoi protagonisti Can Yaman ed Özge Gürel, promette di avere un mercato internazionale davvero molto ampio.

