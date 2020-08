Al Bano, il gesto a ‘La vita in diretta estate’ spiazza tutti. La sua è una gaffe in piena regola

Oggi, lunedì 10 agosto, è andata in onda una nuova puntata de ‘La Vita in Diretta Estate’, che ha avuto come uno dei protagonisti indiscussi il cantautore pugliese Albano Carrisi. Dall’Emilia-Romagna e precisamente dalla città di Rimini è apparso insieme all’inviata Rai Rosanna Cacio, che lo ha intervistato. L’artista si trova lì insieme ad altri vip per organizzare alcune iniziative che hanno l’obiettivo di rilanciare quel territorio, duramente colpito dalla terribile emergenza sanitaria.

Lui è ospite di Giovanni Terzi, la dolce metà di Simona Ventura. Ma è stato un gesto inaspettato di Al Bano ad aver causato un siparietto a tratti imbarazzante. Un atteggiamento non consono di lui ha provocato l'immediata reazione della giornalista, che ha dovuto decisamente rispettare le regole ed evitare così richiami. Intanto, Terzi si è complimentato con il cantante di Cellino San Marco, che ha rappresentato un pezzo importante della sua vita e della sua famiglia.















Il compagno della Ventura ha infatti raccontato in diretta: "Era l'artista più amato da mia madre. In famiglia per lui c'era un grande affetto, che è quindi stato trasmesso a me". Tra l'altro, Carrisi ha anche commentato in maniera scherzosa alcuni video che lo ritraevano da giovane, in compagnia di Romina Power: "Ero di una bellezza sconvolgente, non me n'ero mai accorto". Ma tornando alla situazione di cui vi abbiamo riferito in apertura articolo, ecco cosa è successo davanti alle telecamere.















Inizialmente l'artista ha rispettato appieno le indicazioni utili a prevenire il contagio e si è tenuto a distanza di sicurezza dall'inviata e da Giovanni Terzi. Ma ad un certo punto si è avvicinato troppo a Rosanna Cacio e l'ha addirittura toccata, contravvenendo alle regole. Inevitabilmente la donna non ha potuto fare altro che fargli capire in qualche modo il suo gesto inopportuno. Infatti, ha deciso di arretrare per scongiurare altri contatti fisici troppo ravvicinati con il leone pugliese.









Recentemente, allo stesso programma Rai presentato da Marcello Masi e Andrea Delogu, aveva detto: “Sto preparando un funerale, ho preso una bara. È il funerale del covid. Ho messo la data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo”, ha detto quindi il cantante precisando che quello che sta organizzando è il funerale del coronavirus e non il suo.

