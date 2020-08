“Disgusto e ribrezzo”. Momento nerissimo per Antonella Elia, dalla sua parte ormai non c’è nessuno

In questi giorni stanno circolando tante voci sulla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, non ci sarà più Wanda Nara nel ruolo di opinionista da affiancare a Pupo e si è quindi scatenato il toto-nomi per capire chi sostituirà la showgirl argentina. Si è vociferato dell’artista Elettra Lamborghini, ma adesso sta prendendo piede la suggestiva ipotesi Antonella Elia, con quest’ultima che è stata concorrente del programma nonché fresca partecipante di ‘Temptation Island Vip’.

Si è quindi subito accesa una discussione in merito a questa possibilità. Da una parte si sono schierati i fan della donna, che sarebbero entusiasti di vederla nuovamente all’opera con il programma condotto da Alfonso Signorini. Dall’altra ci sono i cosiddetti detrattori, che assolutamente non gradirebbero la sua presenza. E nelle ultime ore a prendere posizione in maniera durissima ci ha pensato Luca Zocchi, il marito dell’ex gieffina Fernanda Lessa. Dichiarazioni pesantissime. (Continua dopo la foto)















L’uomo, che nella vita fa l’organizzatore degli eventi, ha sempre accusato i produttori del ‘GF Vip’ di aver avuto un occhio di riguardo nei confronti di Antonella. Inoltre, Zocchi ha fatto notare che anche nell’ultimo reality show non ha fatto una bella figura insieme alla sua dolce metà Pietro Delle Piane. Il coniuge della Lessa ha voluto fornire la sua versione attraverso la pubblicazione di alcune storie sul suo profilo Instagram. Vediamo quindi cosa ha riferito nel dettaglio. (Continua dopo la foto)















Le sue parole sono graffianti: “Oh, alla fine non sono pazzo. Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island, recitando male con il suo compagno. Alla fin fine a furia di proteggerla sono riusciti. Avevamo ragione, era protetta come dicevamo. Che disgusto e che ribrezzo, provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere perché ha fatto di tutto e di più”, ha affermato taggando Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. (Continua dopo la foto)









Zocchi ha concluso, dicendo: “Non è stata sospesa o espulsa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Complimenti Endemol, complimenti Signorini”. Né la produzione della trasmissione televisiva né la stessa Elia hanno preferito commentare per il momento, ma non è da escludere a priori l’ipotesi che possano intervenire nelle prossime ore.

Stefano – Belen – Alessia Marcuzzi, il gossip si riaccende. Stavolta è Giovanni Ciacci a dire la sua e non ha dubbi