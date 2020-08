Se ne è parlato per settimane. Ogni giorni a ogni ora. Chat WhatsApp impazzite e storie di incontri segreti. Se sia vero o no, o se ci sia in fondo un filo di verità non è dato sapere, quello che è certo è che ognuno sembra aver preso la sua strada. Stefano De Martino non sembra intenzionato a costruire un nuovo rapporto amoroso. Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip.

Alessia Marcuzzi, invece, ha chiuso la bocca a tutti lasciandosi fotografare mentre bacia il marito Paolo Calabresi. Lo scoop che ha animato l'inizio questa calda estate 2020 è stato uno degli argomenti trattati nella puntata di oggi di Ogni Mattina nello spazio dedicato al rotocalco, subito dopo il Tg8. Nel salotto di Adriana Volpe, come ogni altra mattina, Serena Garitta (vincitrice Grande Fratello 2004), Giovanni Ciacci, Lorenza Sebastiani e, in collegamento, la scrittrice Barbara Alberti.















In particolare la cosa sulla quale l'esperto di moda dalla barba blu si è espresso è stato il fatto che le due showgirl lavorino per la stessa rete e quindi il gossip che le sta coinvolgendo rappresenta per loro una questione di marketing: "Lavorando per la stessa rete, è business sicuramente" Da settimane ormai su siti, giornali, social e persino in televisione ci si interroga sul triangolo dell'estate 2020, quello formato dalla Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez che ha pubblicato un video strano.















Allo stesso modo, nella puntata di oggi di Ogni Mattina, gli ospiti presenti nel salotto di Adriana Volpe si sono chiesti se l'amore che Alessia Marcuzzi sta mettendo in mostra per il marito Paolo Calabresi sia solo una questione di copione oppure mera realtà. Barbara Alberti, in modo molto ironico, ha voluto esprimere la sua solidarietà alla coppia e, riferendosi ai settimanali che li paparazzano in momenti molto intimi, ha dichiarato: "Poveretti, sono obbligati ogni settimana a sbaciucchiarsi fino alla morte. Ci crediamo. Loro si adorano, basta che non ce li troviamo ogni settimana in questa corvée".











Se per Giovanni Ciacci il triangolo amoroso tra Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e il conduttore napoletano è solo una questione di business per le ospitate che da settembre prenderanno il via nella rete per la quale lavorano e per Barbara Alberti, invece, i baci che Alessia Marcuzzi si scambia col marito Paolo sono solo per mettere a tacere il gossip, per Adriana Volpe i due si amano e vogliono vivere la loro estate serenamente. Secondo la conduttrice, Alessia Marcuzzi (che ha da poco ricevuto una sorpresa inaspettata) è una donna caratterizzata dalla passione: “Alessia è una donna passionale”

