“Sei il sole”. Cristiano Malgioglio esce allo scoperto: parole che dicono molto di più

Sempre iperconnesso, sempre sulla cresta dell’onda Cristiano Malgioglio è stato, in questi ultimi mesi segnati dall’emergenza coronavirus, uno dei personaggi noti più attenti alle misure di sicurezza. Adesso, però, che la situazione epidemiologica si è un po’ alleggerita, anche Cristiano Malgioglio si concede un po’ di relax, una meritata vacanza nella bellissima Puglia.

E’ da lì che alcuni pochi giorni fa il cantante e paroliere ha condiviso con i propri follower una foto in compagnia di Loredana Lecciso, e sempre da lì, probabilmente, quest’oggi ha voluto omaggiare un amico di una dedica inaspettata: “La tua presenza è come il sole entrato nel mio giardino in un giorno di primavera”. Un amico misterioso che Cristiano Malgioglio non rivela ma che in molti sono convinti nasconda molto di più di pochi semplici parole. Continua dopo la foto















Sempre attraverso il noto social, però, ieri Cristiano Malgioglio si era reso protagonista di un triste sfogo: “Niente mare, è impossibile per me… Troppa gente. Solo un po’ di sole nel tardo pomeriggio a bordo piscina”. Di recente Pupo aveva svelato un retroscena piccante proprio su Cristiano Malgioglio. Il cantante, che adesso si sta godendo un po’ di relax in Puglia, ha voluto omaggiare un amico misterioso di una dedica altrettanto oscura. I suoi fan pugliesi, però, onorati della sua presenza, ci tengono a sapere. Continua dopo la foto



















“Ti stai divertendo nella nostra bellissima Puglia?”. A quanto pare il grande Cristiano sta passando moltissimo del suo tempo in vacanza con gli animali. Più precisamente sembra infatti che il grande cantautore stia passando l’estate nutrendo tutti gli animali che trova nel paese che sta visitando , in poco tempo abbiamo visto Malgioglio nutrire un cavallo e alcune oche che l’anno anche aggredito. Continua dopo la foto











Anche se aveva detto che non sarebbe più tornato a dar da mangiare alle oche che lo avevano fatto cadere e che beccandolo gli avevano provocato alcune piccole lesioni, lui era tornato imperterrito nel loro territorio per dargli da mangiare. Nell’ultimo video pubblicato, il suo gran cuore ha fatto si che venisse ripreso mentre nutriva un povero cane randagio della città. Durante una passeggiata Cristiano ha infatti incontrato un cane randagio affamato, e se pur mantenendo le distanze, Malgioglio ha nutrito il piccolo che ne aveva molto bisogno.

Ti potrebbe interessare: “Ho sofferto”. Pierluigi Diaco, la confessione dell’amica di sempre in diretta è un pugno nello stomaco. Il conduttore si commuove