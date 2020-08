“Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva”. Un fiume in piena che Pierluigi Diaco nella puntata di oggi di ‘Io e te’ non ha tentato di arginare, lasciando sfogare in ogni ansa fino all’estuario.

Ospite in studio era Teresa De Sio. A farla soffrire non solo la chiusura in casa ma qualcosa di ancora più pesante che si è andata a sommare a una situazione esplosiva. La vera mazzata per Teresa De Sio, è arrivata quando il fidanzato ha deciso di lasciarla nel bel mezzo della pandemia: "Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo". Pierluigi Diaco, da buon amico, è rimasto davvero senza parole di fronte alla confessione della cantante napoletana. A quel punto è intervenuta l'opinionista di Io e Te, Katia Ricciarelli, che ha commentato.















"L'uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare". Teresa De Sio è nata a Napoli il 3 novembre del 1952. Sin da piccolo si avvicina al mondo della musica e del canto. Nel 1980 viene pubblicato il suo primo album da solista Sulla terra sulla luna.















In cui la giovane cantautrice affronta tematiche e sonorità più moderne iniziando così la scalata verso un ruolo di prestigio nell'ambito della canzone d'autore partenopea e nazionale. L'anno successivo pubblica l'album Tre, e ottiene alcuni riconoscimenti per i testi delle canzoni, alcune diventate anche in questo caso abbastanza popolari come E pazzielle, Terra 'e nisciuno e Ario.











Da questo punto prende il via una carriera ricca di successi e di soddisfazioni. Nella sua lunga carriera Teresa De Sio ha pubblicato ben 11 album. Tra gli altri si ricordano Africana, Toledo e Regina, La notte del Dio che Balla, A sud A sud, Tutto Teresa e Teresa Canta Pino.

