In attesa di tornare in tv Barbara D’Urso si sta godendo una merita vacanza dopo mesi difficili durante i quali non ha mai abbandonato la barra della barca. Né quando tutti hanno ammainato bandiera bianca, né quando sui social è partita la raccolta firme per chiedere la sospensione dei suoi programmi dopo la preghiera in diretta con Matteo Salvini.

Polemiche continuano, stavolta per una foto. Barbara D’Urso è pronta ad andare in spiaggia, si fa un selfie utilizzando lo specchio, parla di un ciuffo ribelle ma i fan notano un particolare e come al solito quando si parla di lei basta poco per far scatenare le polemiche. Basta poco perchè con i like arrivino anche commenti al veleno: “Sempre la stessa cosa”. Insomma sempre la stessa posa per Barbara D’Urso, sempre corretta con photoshop. Molti follower infatti l’accusano di non avere mai posizioni naturali e di aver utilizzato un programma di fotoritocco. Continua dopo la foto















Critiche cui cui si aggiungono diverse voci: “Se guardi le altre foto – scrive un altro internauta – Sempre sta posa!! Mamma mia che monotonia!! E come al solito. A pinocchio si allungava il naso.. A te a seconda delle foto… Le gambe … hai certi piedi”. Le stoccatine non mancano (“Neanche in barca si puo stare tranquilli come apro er telefono ce sono ste foto, ma perche il senso quale e?”) e addirittura la didascalia del post non è di gradimento ad altri follower: “Te un ciuffo ribelle non sai cos’è! Una foto al naturale no eh ?… Menomale che ce instagram con tutti questi filtri”). Continua dopo la foto















Le condivisioni di Barbara non sono nuove a queste critiche, lo stesso era accaduto per uno scatto postato dalla conduttrice mentre correva, definita dai fan una foto in “posa plastica”. Anche in pausa estiva Barbara D’Urso fa sentire la sua presenza. Su Instagram, ovvio, dove i suoi oltre 2 milioni e 700mila follower ricevono aggiornamenti quotidiani. A proposito di lavoro, Carmelita ha già fatto sapere che è pronta a ritornare in tv con tutti i suoi programmi e a intrattenere e informare il pubblico di Canale 5. Lo ha fatto sapere con un annuncio in cui, tra l’altro, si è mostrata in forma smagliante. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Ciuffo ribelle 😜 #estate #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 9 Ago 2020 alle ore 5:02 PDT



Con il sottofondo di una canzone estiva, la conduttrice tanto amata e odiata prepara le valigie per tornare in studio e le magliette e i vestiti si trasformano in uno schermo che mostra tutte le trasmissioni che andranno in onda a settembre: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è La D’Urso.

Ti potrebbe interessare: “Sul trono!”. Uomini e Donne, Maria De Filippi ha finalmente scelto. La notizia che tanti stavano aspettando è arrivata