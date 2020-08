“Sul trono!”. Uomini e Donne, Maria De Filippi ha finalmente scelto. La notizia che tanti stavano aspettando è arrivata

Alessandro Basciano, le novità sono dietro l’angolo, anzi sul web. Gli aggiornamenti provengono direttamente dalla pagina Instagram di Uomini e Donne, sempre alla portata di mano di un pubblico che non attende altro che vedere ripartire la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Oggi la notizia riguarda Basciano e i diretti interessati della redazione di Canale 5.

Corteggiatore di Giulia Quattrociocche poi tentatore di Valeria Liberati a Temptation Island, quel viso da 'bravo ragazzo' sembra convincere ogni giorno di più la redazione di Uomini e Donne. Da quando il programma è andato incontro alla pausa estiva, in verità non si è mai fermato, sempre pronto a sorprendere il pubblico con novità scottanti.















Non manca molto tempo alla fine del mese di agosto, data resa ufficiale negli scorsi giorni che vedrà le telecamere del dating show riprendere le registrazioni e ripartire definitivamente con la messa in onda dal mese di settembre in poi. Alessandro Basciano, il candidato al trono è lui, nessuna conferma a riguardo ma neanche il contrario.















Ma le indiscrezioni non riguardano solo l'ex tentatore. Anche Davide Basolo è stato uno dei candidati al trono, seppur la risposta sia arrivata quasi del tutto immediata. Dice 'no' al trono, l'ex corteggiatore di Giovanna Abate, il motivo? Non si conosce. E non è tutto. Pronto anche il quarto nome, questa volta femminile, che non da che lievitare l'effetto sorpresa.









Alessandro è ufficialmente uno dei nuovi tronisti! #uominiedonne

Tra una conferma e una smentita quello che si è potuto apprendere fino ad ora è il desiderio di rinnovare il format, o meglio, apportare aria nuova ai percorsi delle anime gemelle in cerca del vero amore. Due percorsi, quello Classico e quello Over, che sembrano volersi fondere del tutto, per rendere ancora più entusiasmante l’attesa e tenere incollati allo schermo quanti più spettatori possibili.

