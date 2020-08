La notizia si era diffusa nel mese di giugno. I fatti, risalgono a un mese prima. Al centro Massimo Giletti e quelle parole che non sono piaciute al boss mafioso Filippo Graviano. “Sta scassando la minchia2” avrebbe detto. Una frase che messo in moto la macchina governativa e allertato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è intervenuta per poter affidare un gruppo di carabinieri al conduttore di Non è l’Arena, che può godere di una maggiore protezione da due settimane a questa parte.

La notizia è stata riportata dalle maggiori testate giornalistiche italiane, ma non è stata al momento commentata dallo stesso Giletti, che si è messo in prima linea dopo quello che è accaduto durante il periodo di pandemia in Italia dovuto al Coronavirus e legato alla scelta di rispedire nelle proprie abitazioni centinaia di detenuti. I diversi servizi di Non è l'Arena hanno infastidito molto il malavitoso, che si è lasciato andare a minacce nei confronti di Giletti, che da una quindicina di giorni viene scortato dalle forze dell'ordine.















L'inchiesta giornalistica di Massimo Giletti ha provocato un vero e proprio terremoto: coi servizi di Non è l'Arena aveva posto l'accento sul ritorno a casa di alcuni mafiosi per timore di essere contagiati dal Coronavirus. Una scoperta, questa, che aveva indignato e infastidito Filippo Graviano, che ha indirizzato un messaggio nei confronti del conduttore.















Le intercettazione delle sue chiamate sono avvenute all'interno un carcere di massima sicurezza, dove vi è rinchiuso a seguito della condanna per le stragi del '92 e del '93.Massimo Giletti ha portato avanti l'inchiesta senza remore. Così come ha deciso di portare avanti la sua carriera creandosi un nuovo spazio televisivo, dopo quello che era successo in Rai. A chi gli chiede se avesse intenzione di ritornare in quell'azienda televisiva, la sua risposta è solo una… e non cambierà mai ide.











Urbano Cairo ha sottolineato la presenza di Massimo Giletti per la prossima stagione. Un bel colpo per La7. Già perché, dopo il successo dell’ultima edizione di Non è l’Arena, Massimo Giletti pare sia stato corteggiato da Rai e quindi non era scontato che restasse lì. In attesa di chiarire questa situazione, può almeno essere sereno per il futuro professionale.

