“È lei”. Antonella Elia, succede tutto a pochi giorni dalla fine di Temptation Island

Sopra le righe, senza filtri, diretta e schietta, sempre protagonista. Il mondo dello spettacolo sa essere spietato, ma una volta entrati nel cuore di milioni di spettatori è difficile uscirne. E Antonella Elia lo sa bene. L’attrice, conduttrice e showgirl torinese si impose all’attenzione del pubblico, dopo la partecipazione a “Non è la Rai”, in tandem con un mostro sacro come Raimondo Vianello su Italia Uno con Pressing e poi tante partecipazioni a varietà e show di successo come il “Karaoke” con Beppe Fiorello, “Cuori e denari” con Alberto Castagna, fino a quella che viene considerata la prima contestazione mediatica contro le pellicce animali.

Alla "Ruota della Fortuna" una concorrente rifiutò il premio, appunto una pelliccia e la Elia si complimentò provocando le ire di un sorpreso Mike Bongiorno. Oggi Antonella fa ancora parlare di sé, recentemente soprattutto per i colpi di scena della sua storia d'amore con l'attore Pietro Delle Piane di cui abbiamo visto alcuni capitoli su "Temptation Island". Ma non è finita: ora Antonella Elia è attesa da un possibile nuovo ruolo in un programma seguitissimo.















Il portale TV Blog ha sganciato la bomba e legato il nome di Antonella Elia a quello del Grande Fratello Vip, la cui quinta stagione inizierà a settembre. Sono giorni di fuoco per le indiscrezioni sui possibili partecipanti. Si parla di Elisabetta Gregoraci, Rocco Siffredi, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Altro nome fatto è quello di Gabriel Garko, ma lo stesso ha smentito con un post su Instagram. Ma per Antonella Elia non si tratta di una partecipazione come concorrente.















Alfonso Signorini avrebbe infatti scelto Elia per sostituire Wanda Nara nel ruolo di opinionista donna che affiancherà il confermato Pupo. Il carattere della conduttrice, così fuori dagli schemi, una genuinità il più delle volte priva di malizia e la sua tendenza a parlare senza peli sulla lingua ignorando le possibili conseguenze sono i punti di forza che avrebbero spinto Signorini a volere Antonella Elia al suo fianco nel ruolo che era stato dell'ex di Mauro Icardi e per il quale era stato ventilato anche il nome di Elettra Lamborghini.









Dalla diretta interessata al momento non arriva alcuna conferma, ma la possibilità di vedere Antonella Elia come opinionista alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, vista la sua esperienza nel mondo della tv e l’attenzione che è riuscita a catturare negli ultimi tempi è molto, molto concreta.

