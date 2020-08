Grave incidente in bici per il volto della tv. Operato d’urgenza: “Ha subito gravi ferite”

Simon Cowell, volto noto di “X Factor” versione Uk, è finito in ospedale dopo una brutta caduta avvenuta nel cortile della sua casa di Malibu. In particolare le lesioni sono alla schiena ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Cowell stava testando una bici elettrica quando, non è ancora chiara la dinamica, è caduto a terra. I soccorsi sono scattati subito e il presentatore è stato portato in ospedale.

Di recente il 69enne è diventato l'unico proprietario dei format "X Factor" e "Got Talent". Simon Cowell, classe 1959, è nato a Londra ed è un imprenditore musicale e tv, creatore e giudice di America's Got Talent della Nbc. All'inizio degli anni 2000 è diventato famoso negli Usa come giudice di American Idol della Fox. Oggi è anche responsabile delle versioni globali dei format Got Talent e X Factor.















"L'operazione – riferisce Variety – è durata cinque ore e si è svolta nella notte di sabato. "Ha subito gravi ferite, ma è stato fortunato", ha detto una fonte a People. "Simon è caduto sabato pomeriggio mentre provava la sua nuova bici elettrica nel cortile di casa sua a Malibu con la sua famiglia", ha riferito un portavoce a Variety. "Si è fatto male alla schiena ed è stato portato in ospedale. Sta bene, è sotto osservazione ed è nelle migliori mani possibili".















Ottiene la popolarità partecipando come giurato dal 2002 al 2010 al programma televisivo britannico The X Factor dove seleziona i componenti del gruppo multinazionale Il Divo e, insieme alla cantante Nicole Scherzinger, forma il gruppo di fama internazionale degli One Direction.









Nel 2004, con Sharon Osbourne e Louis Walsh, Cowell siede alla giuria della prima edizione di The X Factor, un concorso canoro televisivo britannico creato da lui stesso con la sua società di produzione, la Syco Entertainment. The X Factor è stato un successo immediato nel Regno Unito, tanto da essere trasmesso fino ad ora per undici stagioni.

