“Ricomincio da me”. Teresa Cilia, il messaggio dell’ex Uomini e Donne fa scoppiare il caso. Cosa sta succedendo tra lei e Salvatore

Teresa Cilia, l’ex tronista di Uomini e Donne in crisi. Lo ha fatto intuire attraverso la condivisione di una storia Instagram. E come sottofondo musicale una canzone simbolica per ogni storia d’amore che, una volta conclusa, spalanca nuove prospettive di vita e di realizzazione. Ovviamente non poteva mancare Diodato con la sua “Ricomincio da me”.

Teresa in crisi con il marito Salvatore Di Carlo? Come sempre lo studio di Uomini e Donne ha dato modo alla coppia di conoscersi e continuare ad amarsi. Ma non solo il dating show come banco di prova. Nella loro storia non poteva mancare anche la partecipazione a Temptation Island. Un matrimonio, il loro, che sembra aver resistito a più tempeste.















E la crisi non poteva mancare. Accadeva esattamente nel 2018, un anno che a detta degli interessati si è rivelato burrascoso e ricco di colpi di scena. Un esempio? Avere superato la crisi coniugale, per citarne uno. Teresa e Salvatore lo hanno rivelato senza troppi filtri ammettendo di amarsi ancora più di prima e sfidando in questo quanti già prevedevano il capolinea.















Ma il nome di Teresa Cilia è stato coinvolto anche nella polemica contro Raffaella Mennoia. Insieme a Mario Serpa, l'ex tronista aveva promesso di portare a galla alcune rivelazioni inedite, cosa che non è mai avvenuta per la sfortuna di chi ama il pettegolezzo più sfrenato. Capovolgimenti di scenario, andate e ritorni sembrano aver condito da sempre la vita di Teresa. E oggi l'ennesimo colpo di scena.









Per chi è già pronto a cantare vittoria e tornare su quella scommessa che avrebbe visto una crisi coniugale tra Teresa e il suo Salvatore, si consigli di fare un passo indietro. Nonostante la canzone di Diodato e la promessa di “Ricominciare da me”, la storia di Instagram della Cilia non sembra fare menzione di una rottura. A smorzare i dubbi sul nascere, il commento del marito “Vita mia”. Falso allarme, matrimonio salvo. Ma cosa starà ricominciando?

