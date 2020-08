“Ci sposiamo!”. E l’annuncio della coppia di Uomini e Donne non finisce qui: presto in arrivo un bebè

Biagio Buonomo e Caterina Corradino, la notizia è ufficiale. Nel mese di ottobre 2019 la coppia di Uomini e Donne è stata intervistata sul Magazine del dating show. Detto fatto, la promessa sembra avere tutti i presupposti per essere mantenuta, e infatti sono loro stessi a comunicarlo. Un amore in cui hanno sempre creduto, con gli alti e bassi di chi è disposto a rischiare per un futuro da trascorrere insieme.

Un piccolo cambiamento sulla tabella di marcia, ma il matrimonio si farà. In seguito all’emergenza sanitaria, la celebrazione del matrimonio ha subito una lieve modifica. Lo avevano già annunciato sul magazine del programma di Maria De Filippi: “Ci sposeremo a settembre del duemilaventi. Avremmo voluto farlo prima, ma per diversi ritardi burocratici legati al mio divorzio abbiamo dovuto attendere un po’”. Lo affermava a ottobre Biagio. (Continua a leggere dopo la foto).















Oggi ne parla così: “Il matrimonio è assolutamente in programma. È stato rimandato per la pandemia di Covid-19. Volevamo farlo a settembre, ma con tutte le restrizioni non sarebbe stata la festa che desideravamo. Io ci sono rimasta un po’ male: l’anno scorso dovevamo sposarci ma il divorzio di Biagio è arrivato a dicembre. E quest’anno abbiamo dovuto comunque rimandare. Alla fine, però, l’importante è la salute e la serenità. E i nostri progetti che stanno crescendo”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma non solo il matrimonio sembra essere uno dei sogni da realizzare. Anche il desiderio di costruire una famiglia: “Il sogno sarebbe quello di allargare la famiglia, con un figlio tutto nostro… magari un maschietto, perché lui ha già due femmine! Lo desideriamo tanto tutti e due. E lo spazio non ci mancherà, stiamo traslocando”. (Continua a leggere dopo le foto).









Un uomo davvero innamorato Biagio che sembra avere occhi solo per la sua futura moglie: “Caterina è una donna romantica, che crede nella famiglia ed è stata in grado di restare vicina a un uomo che ha o suoi problemi, perché comunque alle spalle ho due famiglie. Lei è rimasta, mi è stata vicina, mi ha fatto capire tante cose, compresi i miei errori. È stata in grado di essere vicina alle mie figlie: è molto complice con la più piccola e va d’accordo anche con la grande, che ha passato I’estate con noi, Caterina mi dà serenità e tanto amore”.

