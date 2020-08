“È deciso”. UeD, ufficiale: finalmente la notizia che tutti aspettavano

Uomini e Donne, ancora tante le sorprese per il pubblico italiano. Tutti in vacanza, ma non la redazione del dating show di Maria De Filippi, le cui novità sembrano essere sempre all’ordine del giorno. Porte chiuse per la pausa estiva, ma senza chiave. Infatti nonostante la trasmissione sia andata in vacanza nel mese di giugno, la redazione non ha smesso di organizzare il calendario della prossima stagione televisiva.

Sempre aggiornata la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, dove la notizia sembra essere diventata già ufficiale. Per i fan che attendono il nuovo inizio non sembra mancare tantissimo. Questo lo si apprende grazie al post reso pubblico. Sicuramente il dating show riprenderà la sua corsa a settembre. Pronti a prendere appunti? (Continua a leggere dopo la foto).















Non solo è stata resa ufficiale la data, ma solo pochi giorni fa è trapelata anche la notizia sui tre aspiranti tronisti. Un video, diventato virale nel giro di poche ore, ha mostrato i tre giovani candidati alla ricerca della loro anima gemella. Ma anche in questo caso non è mancata all’appello la novità, ovvero il sorteggio. Infatti è il pubblico da casa ad aver votato gli aspiranti tronisti. (Continua a leggere dopo la foto).















“Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? Correte sul sito di Wittytv.it, guardate i video di presentazione e date la vostra preferenza…. I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due, voi chi vorreste lì seduti?”. Un modo decisamente più stimolante per fare entrare nel vivo del programma in vista dello ‘start’. (Continua a leggere dopo le foto).









Per concludere non rimane che lasciarvi il tempo necessario per prendere carta e penna. La data esiste e la mesa in onda di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda non troppo tardi, ovvero a patire da lunedì 14 settembre, poco dopo Temptation Island, sul piccolo schermo con una splendida Alessia Marcuzzi il 9 settembre. Gli appuntamenti sono imperdibili.

Andrea Damante, nuovo look dopo la crisi con Giulia De Lellis. La foto spiazza