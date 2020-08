Un mese e ricomincia Temptation Island. Ma con Alessia Marcuzzi al posto di Filippo Bisciglia, proprio come lo scorso anno ma con una differenza sostanziale: partecipano solo coppie solo Nip. La nuova edizione del reality che fino a un paio di settimane fa ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, debutterà in prima serata mercoledì 9 settembre su Canale 5.

Anche questo è un prodotto di Maria De Filippi, che nella lunga intervista rilasciata al settimanale Gente ha confessato come, lo scorso anno, riuscì a convincere la conduttrice 47enne a cambiare registro nella sua conduzione, Ma Queen Mary, che ha anche parlato di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez sulle pagine del magazine, si è però ben guardata dal commentare il super gossip che circola da settimane e vede protagonista proprio la Marcuzzi. (Continua dopo la foto)















Tornando a Temptation Island di Alessia Marcuzzi, queste le parole di Maria De Filippi a Gente: “La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare”. All’Isola dei Famosi, infatti, la Marcuzzi aveva sempre stupito il pubblico per le sue mise succinte e sexy. (Continua dopo la foto)















All’Is Morus Relais, per guidare il viaggio nei sentimenti delle coppie vip che parteciparono lo scorso anno, Alessia ha decisamente cambiato registro. Per parlare di amore e tradimenti, il suo look era tutto fuorché ‘audace’. Nell’intervista a Gente Maria De Filippi ha svelato che fu lei a dare questo consiglio alla conduttrice a poche ore dal debutto a Temptation. (Continua dopo le foto)











“L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle – ha continuato Maria De Filippi nell’intervista al settimanale – Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima”.

“Un piccolo miracolo…”. Rudy Zerbi, che gioia immensa: la confessione prima di “Tu Si Que Vales”