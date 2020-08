Fiocco rosa a Temptation Island. È infatti una femmina la figlia di una delle coppie che ha partecipato al reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Un video emozionante, durante il quale i due scoprono il sesso del loro terzo figlio: “It’s a girl!”. Il post è stato invaso dai commenti dei fan, tantissimi commenti e auguri per la coppia e l’arrivo della piccola.

Stiamo parlando di Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo. Quando i due hanno deciso di partecipare a "Temptation Island" erano fidanzati da 3 anni. Alessandra, 21 anni, insegnante di Zumba, Emanuele, 33 anni, proprietario di un solarium. Entrambi sono di Napoli. È stata lei a scrivere per partecipare al programma. Alessandra e Emanuele si sono conosciuti al solarium di proprietà di Emanuele, lei era una sua cliente. In quel periodo erano entrambi fidanzati con altre persone. Lui, dopo essersi lasciato, decide di contattarla per chiederle di collaborare nel suo solarium.















Alessandra accetta la proposta di Emanuele e dopo poco lascia il suo fidanzato di allora e si fidanza con lui. L'unico momento di crisi lo hanno all'inizio della loro storia, quando lei, a causa di un'insicurezza generale, data soprattutto dalla differenza di eta', decide di mettere tutto in discussione e lascia Emanuele per capire realmente cosa vuole. Ma dopo poco tempo capisce che la persona con cui vuole stare è lui e tornano insieme.















Durante il loro percorso nel programma ci sono state molte gelosie da parte Alessandra a causa della conoscenza tra Emanuele e Fabiola, una ragazza single presente nel villaggio. Proprio per questo motivo i due si sono inizialmente lasciati in quello che doveva essere il loro ultimo falò per poi tornare insieme in un falò speciale richiesto da Emanuele. Qualche mese dopo hanno partecipato come ospiti a "Uomini e Donne" dove hanno dichiarato di volersi sposare.









E alla fine l’amore ha trionfato, perché i due si sono sposati e hanno avuto due figli. Ora la bellissima notizia del nuovo arrivo in famiglia. Dopo Beatrice, nata nel 2017, ed Enea, arrivato solo 14 mesi fa, la coppia aspetta una bambina.

