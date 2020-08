“Ce l’ho anche io!”. Andrea Delogu stupisce tutti: si alza la gonna e la mostra in tv (a La vita in diretta)

Chi aveva delle riserve su Andrea Delogu e Marcello Masi alla guida dell’edizione estiva de ‘La vita in diretta’ si è dovuto ricredere. Le critiche delle prime giornate, con tanti fan che chiedevano alla coppia di conduttori più leggerezza e meno cronaca nera, è stata rispedita al mittente dal dato auditel che continua a premiare i due conduttori.

Merito di un format rodato e dalla verve dei due conduttori, protagonisti di simpatici siparietti che spezzano la monotonia e tengono compagnia ai telespettatori italiani. Terminata infatti la versione 'classica' del programma a fine giugno scorso, Marcello Masi ed Andrea Delogu hanno preso le redini di quella 'estiva'. Che, giorno dopo giorno, ci regala delle emozioni davvero incredibili. Non soltanto, infatti, durante tutte le dirette quotidiane, i due protagonisti ci sanno regalare dei siparietti davvero imperdibili e dei momenti più che fantastici.















Nel corso della puntata la bellissima Delogu ha trattato di un argomento molto caro alle donne e prendendo spunto da Chiara Ferragni ha mostrato in diretta la sua cellulite. Nello spazio dedicato al corpo e alla chirurgia estetica, la conduttrice ha intervistato Cristina Fogazzi, meglio nota come Estetista Cinica, che spopola su instagram e in libreria col suo bestseller Guida cinica alla cellulite. A quel punto la conduttrice ha ammesso di avere anche lei questo difetto fisico e lo ha mostrato alle telecamere.















Addirittura ha chiesto alla regia di stringere l'inquadratura per mostrarlo chiaramente agli spettatori. Ma Andrea Delogu non è nuova a gesti del genere. Tempo fa, infatti, scrisse: "Quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto".









Prima di Andrea Delogu ci ha pensato Chiara Ferragni a mostrare la cellulite sui social. Mostrando il lato b in una foto, una fan le aveva scritto: “Sei bellissima, ma come fai a non avere un inestetismo? Neanche a la cellulite?”. A stretto giro era arrivata la risposta dell’influencer. “Ce l’abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce”.

