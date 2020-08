Tornano “I Migliori Anni”, in una versione estiva dal titolo “I Migliori dei Migliori Anni”, un mix di 8 puntate con il meglio di tutte le 8 edizioni. Venerdì 7 agosto, alle 21.25 su Rai1, si rivedranno i momenti più suggestivi ed emozionanti. Un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre. Ricordi, oggetti del passato e canzoni del cuore renderanno uniche queste serate.

Dopo la puntata andata in onda ieri sera Carlo Conti farà compagnia al pubblico di Rai1 per tutta l'estate, fino all'inizio di settembre. L'ultimo appuntamento è previsto, salvo slittamenti, per venerdì 4 settembre. Ma per Carlo Conti i progetti non sono finiti, perché finito 'I migliori anni', il conduttore tornerà con la nuova edizione di Tale e Quale Show. Non è prevista, invece, una nuova edizione de I migliori anni per il prossimo anno.















Prima della replica del programma in onda su Rai Uno, tramite il profilo Tnstagram CarloConti.tv, il conduttore ha condiviso una foto insieme al collega Gerry Scotti con una dedica per il compleanno. “Auguri amico mio, buon compleanno!”, ha scritto Carlo Conti festeggiando i 64 anni di Gerry Scotti.

"Auguroniiii…..Gerry Scotti grande SIMPATICONE!!", "Tantissimi auguri", "Tanti Auguri Di Buon Compleanno ", "Due grandi della TV italiana", "Tanti auguroni grande Gerry Scotti", si legge tra i commenti del post pubblicato da Carlo Conti.















Un compleanno speciale per il conduttore che festeggia con il figlio Edoardo e la compagna Gabriella Perino. Gerry Scotti è già tornato a lavoro con l'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales. Ma nel corso della sua carrieta Gerry ha messo la firma in tanti programmi di successo come "Passaparola", "La Sai L'ultima?", "Chi Vuol Essere Milionario?", "Lo Show dei Record", "Caduta Libera" e "The Wall".









Gerry Scotti si prepara anche a tornare in televisione. Appuntamento a settembre con ”Tu sì que vale”s accanto a Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi, con la conduzione di Belen Rodriguez.

