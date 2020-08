“Finalmente si sposa”. Can Yaman, dopo anni di attesa i fan della soap possono gioire

Can Yaman, uno dei più amati di sempre. Il bellissimo protagonista di DayDreamer- Le ali del sogno, continua indisturbato la scalata verso la meta del successo. Apprezzato dal pubblico femminile, l’attore svela il suo talento e anche qualche dettaglio in più su Özge Gurel, volto noto di Canale 5, con cui l’attore turco coronerà un sogno in Bay Yanlis.

Attore turco, ma anche laureato in Giurisprudenza, Can Yaman ha cambiato vita in un momento in cui non era per nulla previsto: "Ho lasciato il lavoro, sono andato in vacanza e ho conosciuto i miei agenti". Ma le indiscrezioni vedono il bellissimo impegnato non solo nel reality condotto da Alfonso Signorini, ma anche in Bay Yanlis, la serie che vede al suo fianco anche Özge Gurel.















Il pubblico italiano, al momento, ha modo di seguire le vicende della serie tv solo su Yotube, ovvero sul canale ufficiale in italiano della soap, Signor Sbagliato. La messa in onda, invece, avviene solo in Turchia. Nonostante l'assenza del doppiaggio, i sottotitoli danno modo di apprendere le vicende che legano i due personaggi, che finalmente coronano il loro sogno.















Tutto nella serie tv orbita intorno a una sorprendente storia d'amore tra Ozgur e Ezgi. Ma prima la vita di lei è segnata dal tradimento del fidanzato Soner, che la spingerà a chiedere consigli al Signor Sbagliato per comprendere tutte le strategie per conquistare per sempre il cuore di un uomo. Questo non senza qualcosa in cambio.









Nel ruolo di “finta fidanzata”, lo accompagnerà al matrimonio della sorella, tutto per sfuggire dalle pressanti richieste di una madre apprensiva. Il finale? sorprendente, perché i due scopriranno di amarsi. Le immagini del matrimonio catturano l’attenzione dei fan e il risultato è quello di vedere in scena una coppia felice e bellissima, sotto ogni punto di vista.

