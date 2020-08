Alla fine ha ceduto anche lei. Serena Rutelli si è concessa un piccolo ritocco. Niente di particolarmente invasivo ma sufficiente per far scattare sulla sedia gli utenti della rete. Serena Rutelli, conosciuta dal grande pubblico grazie al Grande Fratello prima ancora per essere la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, si è regalata infatti un filler all’acido ialuronico alle labbra così da averle più turgide e carnose.

Il ritocco estetico non convince tanti. "Si non sono belle peccato… ma non rifarti più nulla sei così carina"; "Ma come ti sei conciata!!! Eri tanto carina prima"; "Eri una donna acqua e sapone… Ora ti sei trasformata". Gli utenti accusano Serena non solo per le labbra, pensano si sia ritoccata anche il naso… "Sono spariti la bocca e il naso", sottolinea sarcastico un fan. C'è anche chi scrive: "La stiamo perdendo". Ma la Rutelli non replica più. Single dopo l'addio con Alessandro Price Zorresi, assapora l'estate con questa piccola novità che rende un po' diverso il suo volto.















Serena Rutelli è nata a Roma il 13 gennaio 1990, dove vive e lavora come estetista. Figlia d'arte, la madre infatti è la conduttrice Barbara Palombelli mentre il padre il politico Francesco Rutelli. In realtà, insieme alla sorella, sono state adottate dalla coppia da piccole. Nonostante i difficili anni di vita da piccole, le due hanno avuto un'infanzia felice proprio grazie all'adozione della conduttrice e del politico.















L'infanzia di Serena Rutelli è stata molto dura: ha vissuto in una casa famiglia prima di essere adottata dai due famosi coniugi. La sua permanenza in quella struttura è stata di ben 3 anni, dopo essere stata abbandonata insieme alla sorella quando erano entrambe davvero molto piccole, per problemi economici della loro famiglia di origine. L'adozione della ragazza arriva nel 1997, quando lei aveva già 7 anni. Entrambe le bambine vengono adottate dalla coppia.













Serena Rutelli si descrive come una ragazza molto allegra, molto socievole e romantica. Per quanto riguarda la sua vita privata è fidanzata anche se preferisce, almeno per il momento, tenere segreto il nome dello stesso. Ora per lei la nuova avventura nello storico reality di canale 5 dove potrà mostrare anche altri aspetti del suo carattere.

