L’attore Brent Carver è morto all’età di 68 anni nella sua città natale di Cranbrook, nella provincia canadese della Columbia Britannica. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato stampa ufficiale. La star di Brodway, del cinema e della televisione, famoso per aver recitato con attori del calibro di Anthony Hopkins e Orlando Bloom, è morto martedì 4 agosto. Nella lettera scritta dalla famiglia non ci sono notizie sulle cause del decesso.

"La nostra famiglia annuncia la morte di Brent Carver, avvenuta il 4 agosto nella sua casa di Cranbrook, BC, il suo luogo di nascita e posto preferito sulla Terra. Dotato di molti talenti e di un naturale amore per il teatro, – si legge nella lettera firmata dalla famiglia dell'attore – Brent è da sempre conosciuto come un artista di prima classe, unico nella presentazione della sua arte e nel deliziare il pubblico tramite film, televisione, spettacoli teatrali e concerti".















Brent Carver ha vinto un Tony Award per la sua interpretazione di un vetrinista gay in carcere nel musical "Kiss Of The Spider Woman" del 1993. Chita Rivera, co-protagonista di Carver's proprio nel musical, ha dichiarato: "Il mio cuore è spezzato dalla perdita del mio grande amico e artista straordinario, Brent Carver. Mi mancherà più di quanto possa dire", ha scritto sui social ricordando l'amico e attore.















Carver ha iniziato la sua carriera teatrale nel 1972, con una performance in Jacques Brel Is Alive and Well and Living in Paris presso il Vancouver Arts Club. È passato alla televisione quattro anni dopo con un ruolo da protagonista nella sitcom della CBC ”Leo and Me” accanto a Michael J. Fox.

Ha continuato una lunga carriera sia in televisione che nel cinema, inclusi film come Crossbar del 1979 con Kim Cattrall, The Wars del 1983 , Millennium del 1989 e The Event del 2003, e ruoli televisivi tra cui Due South del 1997 , The Legend of Sleepy Hollow del 1999 e Salvami nel 2017.



Ha recitato anche nella pellicola storico-drammatica del 2002 “Ararat – Il Monte dell’Arca”, al fianco di Christopher Plummer e Charles Aznavour. Oltre alla sua carriera nei musical, Brent è stato un interprete di Shakespeare, passando dal recitare in The Tempest con Anthony Hopkins nel 1979 a Los Angeles, al ruolo di Friar Laurence in Romeo e Giulietta a Broadway nel 2013 insieme a Orlando Bloom.

