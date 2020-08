“Partenza!”. Michelle Hunziker saluta l’Italia e vola in Germania. È lei a confermarlo

Non è stato un anno semplice per Michelle Hunziker. Per lei come per tutto il paese costretto a fare i conti con la pandemia che minaccia oggi di tornare quando il sole sarà più debole. Eppure Michelle Hunziker, che della quarantena ha fatto tesoro riscoprendo l’amore e l’abbraccio della famiglia, pensa positivo e dopo una vacanza passata insieme alle sue tre figlie e al marito Tomaso è ha deciso di lasciare il Bel Pase in direzione delle montagne.

Nelle scorse ore, infatti, Michelle Hunziker ha lasciato l'Italia alla volta della Germania dove l'attende un progetto che per il momento resta top secret. La conduttrice ha voluto aggiornare i suoi seguaci tramite Instagram Stories della situazione in aeroporto dopo la pandemia. In realtà Michelle Hunziker ha confessato di non aver mai sopportato l'idea di utilizzare i mezzi pubblici a causa dei germi che girano: "Vi faccio una confessione… Io ho sempre detestato andare nei mezzi pubblici, ovunque, anche negli aerei con le persone che stanno male".















Michelle Hunziker (che nei giorni scorsi ha fatto una lunga confessione) dopo una lunga estate trascorsa all'insegna del divertimento e del relax con la sua famiglia, nelle scorse ore è partita per un viaggio che la porterà in Germania per questioni professionali. Michelle Hunziker ha tenuto aggiornati i suoi numerosi seguaci. "Primo viaggio in aereo post lockdown, ogni tanto mi fermo a riflettere sul periodo storico che stiamo vivendo".















Così ha scritto Michelle in una delle storie pubblicate nella quale si mostra in aereo, seduta al suo posto, con la mascherina al giusto posto. Alla conduttrice di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker (che ha fatto un annuncio su All Together Now), è sembrato molto strano prendere l'aereo con la mascherina, la donna ha raccontato che è stato il primo viaggio affrontato dopo la situazione di emergenza e ha ammesso.









Visualizza questo post su Instagram Estate! ❤️❤️❤️🏖 un bacio grande!!!! #cartolina #varigotti #italy🇮🇹 Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 25 Giu 2020 alle ore 2:20 PDT



“E’ veramente un flash, nel senso siamo abituati a stare con le mascherine ma in aeroporto lo senti ancora di più. Stiamo vivendo un periodo storico incredibile” ma poi ha confessato che è una vera e propria salvezza avercela dal momento che ci protegge anche da quei piccoli germi che potrebbero circolare quando si tossisce.

