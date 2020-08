“Decisione presa”. Temptation Island, succede dopo l’incendio doloso e la lettera minatoria

Temptation Island, dopo la notizia che ha sconvolto tutti, arriva la decisione ufficiale. Un incendio all’alba ha messo in allarme il villaggio. Sul luogo sono sopraggiunti sia i Vigili del fuoco che i Carabinieri. Alte le fiamme che hanno colpito l’Is Morus Relais, la struttura dove avverranno le registrazioni del reality in versione Nip, precisamente a Santa Margherita di Pula. Alta anche la tensione.

L'incendio doloso ha visto una sola persona ferita, fortunatamente ricoverata in clinica in condizioni non gravi. Ma le ore sono state segnate dal panico. Sconcertante, inoltre, la scoperta nella sala congressi di una lettera minatoria diretta alla direzione dell'albergo. A riportare le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco la testata locale L'Unione Sarda.















"La Sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un rogo nell'albergo, che si trova nella frazione Santa Margherita di Pula. La squadra di intervento, giunta sul posto, ha evacuato le persone presenti nella struttura e spento le fiamme divampate all'interno nella sala congressi".















"Una persona è stata accompagnata, dall'ambulanza del servizio sanitario, in ospedale. Le fiamme hanno coinvolto anche un'auto in sosta davanti alla struttura. Fondamentale il supporto di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pula. Nell'hotel sono ambientate alcune puntate del reality "Temptation Island". Ma la tabella di marcia non si cambia.









L’Is Morus Relais, da fine agosto, continuerà a essere il luogo delle riprese. La location non si cambia per Temptation Island Nip, che ha già visto confermata la conduzione di Alessia Marcuzzi. Ma su quella lettera minatoria indirizzata a Gianluca Loi, direttore della struttura, le indagini proseguono. Parole che mettono in allarme: “Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari”, recita il biglietto anonimo, a cui è seguita la risposta del direttore: “Ce l’hanno come me, mi sembra piuttosto chiaro, ma io non ho nulla da rimproverarmi: non so chi sia riuscito ad arrivare a commettere un gesto così grave. Solo le persone ignoranti agiscono in questo modo. […] Questo attentato non ci impedirà di portare avanti la stagione: continueremo a lavorare come abbiamo fatto sin da quando abbiamo aperto per garantire la migliore vacanza possibile ai nostri clienti”.

