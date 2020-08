Marco Liorni è uno dei personaggi di punta della Rai e sicuramente tra i più apprezzato dal pubblico. Per talento, garbo ed educazione. Classe 1965, Liorni ha mosso i primi passi della sua carriera nel mondo dello spettacolo conducendo programmi per varie radio locali.

E dopo tanti anni a Mediaset (tra gli altri ruoli è stato anche il primo inviato del Grande Fratello) nel 2009 sbarca in Rai dove negli anni ha presentato trasmissioni come 'La Vita in Diretta' nella versione estiva al fianco di Lorella Landi e poi in quella autunnale con Mara Venier dal 2011 al 2013 e poi dal 2014 al 2018, prima con Cristina Parodi e poi con Francesca Fialdini. Nel 2019 ha esordito alla conduzione di 'Reazione a Catena' e poi con 'Italia Sì'.















Sul fronte vita privata Marco Liorni ha sposato Giovanna Astolfi nel 2014 dopo tredici anni di fidanzamento da cui ha avuto due figlie, Emma e Viola, ma il conduttore ha anche un altro figlio, Nicolò, nato da un matrimonio precedente. Come abbiamo già detto, Marco Liorni è un professionista che gode di grande affetto da parte del pubblico che lo segue fedelmente anche in questi giorni estivi.















In questo momento Liorni conduce Reazione a Catena, il game show in onda tutti i giorni nella fascia preserale di Rai1 durante il periodo estivo. Giovedì 6 agosto Marco ha compiuto 55 anni ed è arrivato l'omaggio da parte dei cosiddetti 'affacciati', ovvero gli spettatori del quiz che in ogni puntata sono collegati dalle rispettive abitazioni per supplire all'assenza del pubblico in studio.









Visualizza questo post su Instagram 😁 gli ‘affacciati’ m’hanno fatto una sorpresa! #reazioneacatena @rai1official Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni) in data: 6 Ago 2020 alle ore 7:37 PDT



“Gli ‘affacciati’ m’hanno fatto una sorpresa!”, ha scritto lui a corredo della foto che su Instagram lo mostra posare accanto ai cartelli di buon compleanno del suo pubblico televisivo virtuale. Pubblico a cui si è aggiunto quello social che l’ha inondato di auguri sotto al post. Tra i tanti messaggi anche quello di Rita Dalla Chiesa, sua collega nel programma Italia Sì: “Auguri con tanto tanto affetto”, gli ha scritto.

