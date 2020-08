Pochi giorni al via della nuova stagione di XFactor. Una formazione del tutto nuova con innesti e tanti ritorni eccellenti per uno show che si annuncia di uno spessore altissimo. Tanti i musicisti si sono presentati alle audizioni per il talent che partirà il 17 settembre 2020 in prima serata su Sky Uno. Essendo un nuovo inizio, non poteva mancare una nuova formazione per i giudici del talent show di Sky: si tratta di Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Le prime due sono delle new entry che, insieme agli altri due veterani, condividono, oltre al lavoro, la tipica amicizia di persone che si conoscono da tempo. Intervistati da VanityFair.it, i giudici di X Factor 2020 hanno raccontato come stanno vivendo questi giorni prima dell'inizio. Per Emma Marrone è un'avventura del tutto nuova.















"Le prime giornate sono state molto toste. Mi sentivo come quando passi dalla scuola elementare alle medie: cambi ambiente, compagni, squadra di lavoro". Tra nuove sinergie, voglia di fare e il fatto di tenere alto il valore della musica, i quattro artisti: Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono pronti ad immergersi in un'avventura incredibile. Per ognuno di loro rappresenta un'esperienza più unica che rara nonostante la fiorente carriera che ognuno di loro ha alle spalle.















"Mi sono sentita un po' impaurita nonostante la mia carriera e la mia età" ha spiegato Emma Marrone (che di recente ha ricevuto una bella notizia). In aggiunta la cantante ha spiegato che è molto importante parlare di musica in tv oggi e spera che i ragazzi che sceglieranno ad X Factor 2020 saranno le fondamenta della musica.











Emma Marrone giudice di X Factor 2020 ha confermato il senso di condivisione espresso dai colleghi Mika e Manuel Agnelli che hanno dichiarato di frequentarsi anche fuori dal programma: “Ho sentito un grandissimo affiatamento fin dal primo giorno: il fatto di vederci la sera per i fatti nostri ha dimostrato che siamo una grande famiglia” Le parole di Emma Marrone sulla giuria di X Factor 2020 sono chiare, cast molto affiatato che oltre al lavoro, condivide le gioie e divertimento tipici di amici che si conoscono da tempo. L’entusiasmo e la voglia di fare, unite alle nuove leve che si propongono a X Factor per sfondare e trovare la propria strada, sono gli ingredienti giusti di uno show che si reinventa.

