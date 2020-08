È bastata una soffiata, da parte della persona giusta: a svelare ad Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez è stata proprio lei, Maria De Filippi. Ad ammetterlo è la conduttrice stessa in un’intervista a “Gente”. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.

Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”, non aveva lasciato indifferente il ballerino. La loro storia, iniziata nel 2012, è durata a lungo e ha visto nascere il piccolo Santiago. I due – dopo una prima separazione – si sono ritrovati e poi separati di nuovo, recentemente. Non è un bel momento per Stefano De Martino. Nella prossima stagione tv Stefano De Martino sarà assente nei progetti di Rai2. Continua dopo la foto















Una scelta decisamente azzeccata a giudicare anche dagli ascolti che Stefano ha fatto registrare nelle vesti di presentatore eppure nei palinsesti 2020-2021 di Rai2 il suo nome non c’è. Secondo il settimanale NuovoTv Stefano De Martino sarebbe stato penalizzato dal cambio di direzione di Rai2. Un’altra ipotesi è quella che possa c’entrare Belen Rodriguez. Come è noto i due si sono lasciati per la seconda volta perchè, secondo non pochi pettegolezzi smentiti dai protagonisti, lui l’avrebbe tradita. Continua dopo la foto















Proprio per questa ragione, come riporta NuovoTv, la Rai avrebbe deciso di non puntare i suoi riflettori sul protagonista del gossip dell’estate. Ma, nonostante tutto, si profila uno spiraglio molto importante per il ballerino. Il conduttore di Made in Sud potrebbe condurre assieme a Mara Venier la nuova Domenica In che partirà da settembre oppure divenire ospite fisso del programma di punta di RaiUno che ha fatto registrare ascolti record. Stefano è già stato più volte ospite del programma ed è molto apprezzato dalla Venier. Continua dopo la foto











Il 27 agosto Stefano torna in tv alla conduzione del Festival di Castrocaro dopo aver condotto insieme a Belen Rodriguez l’edizione 2019. Il ballerino e conduttore sarà l’unico a guidare quest’anno il concorso canoro. Certo come che Stefano De Martino non riesca a trovare un equilibrio tra vita professionale e affettiva. O tutte e due filano come treni o entrambe affondano lentamente come un gommone bucato. Sul secondo aspetto, sulla vita sentimentale cioè, nei giorni scorsi qualcosa sembra essere cambiato tra Belen Rodriguez e Stefano che su instagram hanno condiviso uno scatto molto simile: una luna su un mare notturno.

