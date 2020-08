Can Yaman finisce in ospedale. È successo proprio durante una scena d’amore. Le sue condizioni

Brutta disavventura per uno degli attori emergenti più amati dal pubblico femminile. Stiamo parlando dell’attore, modello, nonché avvocato turco classe 1989 Can Yaman, protagonista del serial televisivo “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Il caso è scoppiato negli ultimi giorni sui social dove i fans sono stati colti di sorpresa nel vedere il loro beniamino su di un letto d’ospedale. È stato lo stesso Can ad informare i suoi follower con alcune foto attraverso i suoi profili di quanto avvenuto sul set della serie che lo sta rendendo famoso, precisamente mentre si stava girando la 41esima puntata. Il momento cruciale è avvenuto dopo un’accesa discussione tra i due protagonisti. (Continua dopo la foto)















La curiosità è stata svelata per prima da “Novella 2000” che ha riportato come l’attore avesse da poco finito di girare una delle scene più romantiche della serie: il bacio appassionato con la co-protagonista Sanem (interpretata da Demet Özdemir, ndr), suggello di una riappacificazione dopo una lite tra i due. Tutto è reso ancora più curioso dal fatto che in Turchia scene di questo genere sono molto rare. Ebbene Can avrebbe preso troppo freddo per girare la scena di notte, in giardino e per di più sotto l’acqua di alcuni irrigatori. Insomma la ricerca di una tale scenografia è costata cara al bell’attore di Istanbul. (Continua dopo la foto)















“Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”, con queste parole l’attore ha provato a sdrammatizzare, scherzando su quanto avvenuto sul set di Daydreamer. Un episodio sfortunato che, comunque, si è concluso con le dimissioni dall’ospedale dell’attore che è potuto tornare a casa in ottima salute. Dunque nessun pericolo per il proseguimento del serial trasmesso da Canale 5 che, tra l’altro, ha consentito a Can Yaman di aggiudicarsi numerosi premi in patria. (Continua dopo la foto)









Can, in Daydreamer, interpreta Can Divit, un carismatico fotografo e pubblicitario che, dopo diverse disavventure e colpi di scena, farà innamorare di sé la romantica e sognatrice Sanem Aydin, interpretata da Demet Özdemir. Proprio quando Sanem rivela a Can i suoi sentimenti i due si scambiano un bacio appassionato che viene interrotto dall’acqua degli irrigatori di casa Divit. Da qui il malessere, reale e non recitato, la febbre alta e il trasporto in ospedale. I fan erano tanto preoccupati da ipotizzare un possibile contagio da Covid, notizia però categoricamente smentita. I progetti futuri per Yaman parlano di una nuova serie televisiva “Bay Yanlis” in cui sarà fiancheggiato da Özge Gurel, già sua partner in Bitter Sweet.

