“Al GF Vip con me”. Bomba Patrizia De Blanck: batte tutti e spiffera i nomi (top)

La quinta edizione del Grande Fratello Vip inizierà a settembre ed ormai si rincorrono le voci sui possibili concorrenti dello show condotto da Alfonso Signorini che sarà trasmesso su Canale 5 in doppio appuntamento settimanale. Ora a parlare è lei, la contessa Patrizia De Blanck che, dopo aver fatto discutere per la sua richiesta di cachet esagerato per la partecipazione, 100mila euro e trattamenti “da regina”, ha fatto i nomi di due big che potrebbero entrare nella casa insieme a lei.

Che la De Blanck fosse in trattativa con i produttori del reality non è un mistero. Dopo aver partecipato alla sesta edizione dell'Isola dei Famosi, la contessa romana è stata corteggiata dagli autori del GF Vip e così ha sparato alto: "Lei ci ha chiesto 100 mila euro e stiamo cercando di chiudere l'accordo alla metà della cifra" ha confidato un autore rimasto anonimo. Non solo, per la partecipazione De Blanck avrebbe avanzato anche alcune pretese da assoluta priviliegiata. Insomma, nel prossimo Grande Fratello Vip si preannuncia una specie di "lotta di classe" tra i la nobildonna ed il resto dei concorrenti.















Adesso a quanto pare la trattativa è giunta al termine e la contessa ha ufficializzato la sua partecipazione nel corso di un evento pubblico. Non solo. La stessa De Blanck ha svelato l'identità di altri tre protagonisti che entreranno nella casa. Il primo nome è quello del modello e attore Gabriel Garko che rappresenterebbe un'assoluta novità, dal momento che lo stesso non ha mai preso parte ad un reality show, ma solo ad un talent show, ovvero "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci nel 2018.















La seconda big svelata è Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore nonché attuale conduttrice di "Battiti Live", recentemente al centro del gossip per la sua frequentazione con l'imprenditore Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta. La Gregoraci, però, ha smentito categoricamente le voci. Il terzo nome svelato da Patrizia De Blanck è quello di Flavia Vento, recentemente scomparsa dai radar televisivi ed ora impegnata in una nuova attività a sostegno dei canili in difficoltà.









Resta incerta, invece, la presenza dentro la casa dell’attore turco Can Yaman, protagonista della serie tv di grande successo in Italia “Daydreamer – Le ali del sogno”. D’altra parte la contessa De Blanck, dopo aver fatto i nomi di Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento, ha aggiunto “Io conosco solo questi nomi, gli altri ancora no” e poi ha smentito la partecipazione al reality della figlia Giada.

