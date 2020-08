Attore positivo al coronavirus: stop alle riprese della famosa serie tv. Prossima stagione a serio rischio

Battuta d’arresto per una delle serie tv più amate degli ultimi anni, contagio da Covid in corso. Ciò che è accaduto era sicuramente già stato potenzialmente previsto, soprattutto dopo aver preso la decisione di ricominciare le riprese nonostante la presenza ancora ingombrante del Coronavirus. Ovviamente la probabilità di incorrere in contagi all’interno di produzioni che stanno ad oggi continuando le riprese sui set, è davvero alta. D’altronde come in ogni altro ambito che prevede un assembramento di persone, a prescindere dal fatto che sia lavorativo o meno.

Quella di cui stiamo parlando è una delle più grosse produzioni degli ultimi tempi, una delle serie tv più amate dai teenager (soprattutto) ma anche dai più grandi. Le riprese sono state fermate improvvisamente, a causare questa battuta d'arresto è stato il nostro carissimo Coronavirus, che ha avuto la possibilità di insediarsi sul set. Avete capito di che serie tv stiamo parlando? No?! Qualche indizio… lo storytelling si sviluppa sulle avventure degli studenti del liceo Las Encinas… tutto più chiaro? Ebbene, le riprese sono state interrotte dopo soli due giorni di set. La produzione aveva ricominciato a girare la quarta stagione lunedì 3 agosto, proprio poco fa. Eppure già martedì 4 agosto, i piani sono saltati clamorosamente: uno degli attori è risultato positivo al Covid. Scopriamo di chi si tratta.





























Siamo tutti d'accordo con l'affermare che le serie più amate degli ultimi anni provengano tutte da produzioni spagnole: Vis a Vis, La Casa di Carta, Le Ragazze del Centralino, Narcos, Valeria… e potremmo andare avanti ad oltranza. Tra questi telefilm di successo non ne abbiamo menzionato uno, tra i più visti e seguiti in Italia: Élite. Ebbene, è proprio all'interno del famosissimo cast di Élite che si è registrato un contagio da Coronavirus, perfettamente in linea con l'attuale condizione della Spagna, la cui curva epidemiologica è in crescita, registrando una seconda ondata di contagi. Ma chi è l'idolo dei teenager che è risultato positivo ai test di controllo? Nel frattempo sappiamo con sicurezza che le riprese hanno subito un arresto immediato e totale, probabilmente si rimarrà in attesa di accertare la presenza di altri contagiati tra attori e staff.











La notizia è stat diffusa dal portale FormulaTV, che ha avvisato dello stop delle riprese ottenendo anche la conferma da parte di mamma Netflix. Nella nota, per l’appunto, si esplicita che Netflix in persona abbia confermato lo stop delle registrazioni. Si è scoperto del risultato positivo al Covid del test, appena il giorno dopo l’inizio delle riprese. Non ci è ancora dato sapere, invece, l’identità dell’attore colpito e nemmeno quando riprenderanno a girare le riprese di Élite 4. Per il momento verranno effettuati test di controllo su tutto il personale della serie tv presente sul set, e si sospetta che gli attori potrebbero essere messi tutti in quarantena. Siamo tutti curiosi di sapere quanto questa pausa forzata inficerà sull’uscita dell’amata Élite 4, momentaneamente la risposta potrebbe essere “tanto” o “poco” al 50/50.

