Dopo aver vinto ‘Amici 11’ è scomparso. Qualcuno ricorda Gerardo Pulli? Ecco come è diventato

Gli affezionati di Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Stiamo parlando di Gerardo Pulli, vincitore dell’edizione numero undici del talent show targato Maria De Filippi.

Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca perché ha collaborato – assieme a Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Piero Romitelli – alla realizzazione del singolo di Emma uscito lo scorso anno. Un brano che è andando fortissimo e che ha riportato in vista il cantante. Gerardo, infatti, è stato uno di quei vincitori che non è riuscito ad affermarsi come alcuni suoi colleghi. basti pensare a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu, Alberto Urso e tanti altri. Uscito trionfatore dal programma, dove è stato sempre sostenuto da Mara Maionchi, ha firmato un contratto con la Emi.















Il successo da cantante non è durato tanto, ma in pochi sanno che Gerardo si è dedicato alla scrittura di testi ed è diventato autore di artisti famosi come Noemi e gli Stadio, solo per citarne solo alcuni. Ma è autore anche di "Se fossi aria", di Alberto Urso, ed ancora di "Cosa ti aspetti da me", di Loredana Bertè e "Devi essere forte", canzone che ha riscosso un enorme successo da parte del pubblico, contenuta nel disco Cuore d'artista, di Noemi.















Gerardo è un talento nato sul piano autoriale e lo dimostrano gli immensi successi ricevuti Lo scorso anno anche Vasco Rossi aveva parlato di Gerardo: "Ho scritto per Emma quello che canterei io se fossi Emma! Un testo provocante e provocatorio che racconta come sono le ragazze di oggi. La musica è naturalmente di #GaetanoCurreri, con la collaborazione di due giovani autori: Gerardo Pulli e Piero Romitelli".









Nel 2016 si presenta con Film erotico giapponese alle Giovani Proposte per il Festival di Sanremo 2017 ma non viene scelto per esibirsi sul palco dell’Ariston. Gerardo Pulli è nato a Torino il 2 maggio 1992 da genitori calabresi. Inizia a comporre all’età di quattordici anni e nel 2008 partecipa al Festival musicale di Castrocaro. Nel 2011 si presenta ai casting di Amici e conquista il podio.

