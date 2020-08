Bianca Guaccero, che notizia! Dopo tante voci, un “grande ritorno” fa tutti felici

La conduttrice di ‘Detto Fatto’ Bianca Guaccero è in pausa e sta trascorrendo delle meravigliose vacanze. Sta ricaricando le batterie per tornare più energica che mai nella prossima stagione televisiva. Si trova in Puglia, la sua terra di origine, e per la terza stagione la rivedremo all’opera con il programma Rai assieme a Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Ma adesso ecco arrivare un’altra importante novità che non riguarda questa trasmissione. Una notizia davvero molto interessante.

Infatti, lei è anche una bravissima attrice e ritornerà a recitare in una fiction. Già da diversi giorni stavano circolando con insistenza questi rumors ed ora ecco altre conferme che vanno in questa direzione. Il sito ‘CineMotore’ ha infatti annunciato che sarà protagonista assoluta in una serie tv. E insieme a Bianca ci saranno anche altri due attori di un certo calibro. Guaccero è pronta a stupire nel piccolo schermo: da settembre in poi la vedremo dunque all’opera su più fronti. (Continua dopo la foto)















Nel cast ci saranno infatti Loretta Goggi e Marco Bocci. La Goggi a settembre sarà inoltre giudice di ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti. Sarà presente anche Violante Placido. Attualmente non ci sono ulteriori particolari sulla trama della fiction e sul titolo della stessa. Si sa solamente che la direzione è affidata alla regista Cinzia Th Torrini, che ha già diretto ‘Sorelle’ con Anna Valle e ‘Ana Caterina Morariu’. Ma in passato anche il grande successo ‘Elisa di Rivombrosa’. (Continua dopo la foto)















Le riprese della serie avverranno a partire da settembre, dunque in concomitanza con l’inizio di ‘Detto Fatto’. In passato la presentatrice tv aveva infatti ammesso che, nonostante tutti i suoi maggiori sforzi si siano concentrati sulla conduzione, non ha mai dimenticato la sua carriera di attrice. Il suo obiettivo è sempre stato quello di proseguire anche su questa strada e queste sue intenzioni si stanno dunque confermando. Non resta che aspettare qualche giorno per saperne di più. (Continua dopo la foto)









Bianca Guaccero, in un recentissimo post social, ha affermato: “E poi se smettessimo di inseguirle le cose e ci godessimo quei piccoli istanti di bellezza che il mondo attorno a noi ci offre allora capiremmo che tutto ciò di cui avevamo bisogno era proprio lì, accanto a noi, e aspettava solo di essere visto”. Ha quindi invitato i suoi followers a godere delle bellezze della natura che sono sotto i loro occhi, ma spesso non vedono.

Francesca Pascale, c’è il bacio con la vip (sullo yacht di lusso). Che conferma le voci sull’ex di Silvio Berlusconi