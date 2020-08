Come al solito in questo periodo Uomini e Donne non va in onda. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi è in pausa estiva e, dopo un finale di stagione con il trono over mixato a quello classico, dove abbiamo visto la scelta di Giovanna Abate, per la gioia del pubblico che starà contando i giorni tornerà a settembre. E forse con una grande novità che riguarda due tra le più grandi protagoniste dello show pomeridiano di Canale 5.

Stiamo ovviamente parlando di Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista (al fianco di Gianni Sperti) e dama storica e per eccellenza del trono over. Dopo diverse storie finite male (la più celebre con Giorgio Manetti, ndr), a giugno scorso Gemma è uscita con Nicola Vivarelli, alias Sirius, con cui però la frequentazione sembra essere già arrivata al capolinea. (Continua dopo la foto)















La dama di Torino non si è ancora sbilanciata sulla questione. In realtà sui suoi social tutto tace da settimane, mentre Nicola ha lasciato intendere, con molto disappunto e delusione, che trascorrerà il resto dell’estate da single. Chissà, a meno di colpi di scena in queste settimane d’agosto solo a settembre sapremo cosa è davvero successo tra i due. (Continua dopo la foto)















A proposito di settembre, potrebbe esserci una grossa novità in studio. O meglio, una vera e propria rivoluzione stando ad un’indiscrezione raccolta dal settimanale Nuovo: i ruoli di Tina e Gemma potrebbero invertirsi. “Maria De Filippi è ora pronta a fare un’altra grande rivoluzione: invertire i ruoli di Tina e Gemma”, scriverebbe il magazine diretto da Riccardo Signoretti come riporta il portale Blogtivvu. Un’ipotesi, tuttavia, che per il momento non sarebbe ancora confermata anche perché per sedersi nel parterre, la Vamp dovrebbe essere single. (Continua dopo le foto)











Ipotesi che però, stando alle ultime, sarebbe da escludere dal momento che solo pochi giorni fa la stessa Tina Cipollari ha smentito la fine della sua storia d’amore con il ristoratore Vincenzo. La ‘rivoluzione’, dunque, potrebbe interessare solo Gemma che, dopo l’ultima stagione potrebbe abbandonare il parterre delle dame per sedersi proprio accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti come nuova opinionista. Attendiamo altre news.

