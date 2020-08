“Il Castello delle Cerimonie”, addio: la brutta notizia poco fa. Cosa è successo

Nonostante la pesante assenza di Don Antonio, il ‘Castello delle Cerimonie’ ha continuato ad andare in onda sotto la guida della figlia del Boss, Imma Polese. È uno dei programmi più amati di Real Tome e da anni racconta, attraverso protagonisti e storie reali, i matrimoni e le cerimonie sfarzosi festeggiati al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, ormai noto a tutti come ‘Il Castello’ proprio per la sua struttura particolarmente imponente e per il suo stile barocco.

Con 6 stagioni all'attivo, il programma è conosciuto in tutta Italia e non solo perché viene trasmesso anche in Inghilterra, Germania, Russia, Ucraina, Argentina per un totale di ben 20 Paesi. Insomma, un successo davvero incredibile che è nato nel 2014 con il titolo 'Il Boss delle Cerimonie'. Come detto, da quando don Antonio è venuto a mancare, nel 2016, a occuparsi delle esigenze degli sposi sono la figlia Imma e il genero Matteo Giordano.















Sono diventati loro i protagonisti delle nuove edizioni del programma che hanno visto spesso presente anche il loro primo figlio, Tobia Antonio Giordano, che il pubblico ricorda bene anche accanto al suo famoso nonno. Ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per l'affezionato pubblico del Castello delle Cerimonie: Real Time avrebbe deciso di non mandare più in onda altre stagioni del noto programma televisivo.















Sull'improvvisa interruzione della trasmissione potrebbe aver influito l'emergenza sanitaria, essendo stati annullati matrimoni, battesimi e comunioni essendo tutti obbligati a mantenere il distanziamento sociale. Il Castello Delle Cerimonie, tuttavia, continua a essere aperto per tutti coloro che vogliono sposarsi o celebrare un evento lì.











Tra l’altro, com’è noto, La Sonrisa è anche un albergo. Sapete quanto costa una notte in camera d’albergo al Grand Hotel La Sonrisa? Attraverso i motori di ricerca o piattaforme di prenotazione per soggiorni, si scopre che, in primavera, i prezzi si aggirano intorno ai 70 euro per notte. I prezzi potrebbero però salire in alta stagione.

