Lutto in Rai, addio a un pezzo enorme di storia. Ma è l’intero paese a perdere un serio punto di riferimento

È morto Sergio Zavoli. Si è spento all’età di 96 anni il giornalista, ex parlamentare, presidente Rai, autore e conduttore di La Notte della Repubblica. Il radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai (dall’80 all’86), narratore e inchiestista tra i più raffinati, scrittore e persino poeta, è morto. La televisione nel suo destino: una missione culturale iniziata nel 1948 (complice Vittorio Veltroni, il padre di Walter), un amore mai tradito, anche nell’ultimo periodo, quello della presidenza alla Commissione vigilanza Rai, quando l’amarezza per il degrado dell’ente pubblico e del Paese era tanta ma sempre sussurrata.

Durante l'avvilente tira e molla con Riccardo Villari, avvinghiato alla poltrona, Zavoli si sfogava con gli amici: "Sono tentato di rinunciare, non voglio essere coinvolto in una vicenda che ha preso una piega così misera ma non posso tornare indietro, danneggerei il Pd, le persone che hanno riposto fiducia in me anche a destra, e l'azienda". Proprio alla sua presidenza Rai toccò una difficile e inedita navigazione, con la fine del monopolio televisivo e la nascita dell'emittenza privata. "Fu un'occasione storica mancata", ripeteva sempre.















La Rai avrebbe dovuto accettare la sfida, competere, "distinguersi" per qualità e impegno. Ma così non è stato. Hanno vinto l'appiattimento, la sirena populista, la tentazione al ribasso. Detestava l'informazione "enfatica, ammiccante, strumentale". Non ne ha mai fatta, sin da quella straordinaria innovazione che fu, negli Anni Sessanta, "Processo alla tappa", storica trasmissione di commento al Giro d'Italia.















Un viaggio "nel ventre della corsa", come diceva lui, nelle piccole storie umane, sociali, dei gregari dell'Italia di allora. Grandi successi (spezzati dall'infelice esperienza della direzione de "Il Mattino di Napoli" nel '94), due Prix Italia, la laurea honoris causa, i libri, e poi la svolta "naturale" in politica, "in ossequio a quell'impegno civico ereditato da mio padre": tre volte senatore con i Ds, con l'Ulivo, con il Pd.











Per autorevolezza e carattere, non sarà mai una comparsa, pur lasciando il primo piano ad altri. Anche sulla morte ragiona da giornalista: “Non vorrei andarmene senza essere presente al congedo. Dopo l’evento della mia nascita, vorrei non perdermi quello, conclusivo, del congedo”.

