Da qualche giorno Pierluigi Diaco provoca bonariamente Katia Ricciarelli attribuendole una presunta simpatia con un componente del programma. Oggi Diaco sarebbe tornato sull’argomento dicendo che “ci sono anche delle foto”. Ma andiamo con ordine. Ormai da diverse puntate, il conduttore scherza su una presunta simpatia tra Katia Ricciarelli e l’autore Maurizio Gianotti. E oggi ha aggiunto un nuovo tassello alla “saga”. “Questi gioielli chi te li regala?” chiede Diaco divertito.

Katia Ricciarelli ride delle illazioni, ma Diaco continua: "So che siete stati a teatro insieme e poi a cena sotto casa di Gianotti. Un fotografo vi ha ripresi, spero che pubblichino queste foto". Katia Ricciarelli, tra le risate, replica: "È vero che siamo stati a teatro e a cena insieme, ma non sono salita a casa sua". L'autore, inquadrato, ride divertito. Rumor o nuova storia? Staremo a vedere. E proprio durante la rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli nello studio c'è stata tanta commozione. Lo sfogo del conduttore a cuore aperto è giunto inaspettatamente.















Pierluigi ha compreso che fosse il momento giusto per confidare ai suoi telespettatori il momento più doloroso di tutta la sua vita. In quei frangenti era intento a commentare una missiva mandata da un'affezionata del programma Rai, che si era soffermata sui suoi attacchi di panico.















Allora ha colto l'attimo per rilasciare alcune frasi davvero importanti su uno dei problemi più diffusi che attanaglia le persone. Diaco ha concluso affermando: "Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito".











“Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo – la risposta del padrone di casa – Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo.

Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d’amore”. Una vera e propria dichiarazione amorosa ad Alessio Orsingher. Ma Diaco non è nuovo a questi gesti romantici: anche lo scorso anno aveva parlato spesso del suo amore.

