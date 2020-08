Temptation Island, la soffiata su Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli: è successo dopo la messa in onda dell’ultima puntata

A ‘Temptation Island’ era nata una meravigliosa amicizia tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli. Col passare dei giorni tra i due si era rafforzato un rapporto davvero molto bello e assolutamente vero. In particolare, Andrea ha sempre considerato Lorenzo un esempio da seguire e una persona da ascoltare per avere i consigli migliori. L’ex atleta è stato sempre al fianco di Battistelli, invitandolo a non commettere errori e a comportarsi bene per evitare qualsiasi problema.

Nonostante dunque questo legame sembrasse proseguire egregiamente, adesso pare proprio che le cose siano cambiate drasticamente. Sono infatti usciti fuori alcuni dettagli che farebbero intuire che tra i due ci sia una distanza netta. Una frattura, che potrebbe anche essere insanabile, che si sarebbe verificata, stando ai rumors di queste ore, per Anna Boschetti. Infatti Andrea è ritornato a provare grande amore per lei e dunque le critiche dell’ex calciatore non sono andate giù. (Continua dopo la foto)















Recentemente, parlando con ‘Uomini e Donne Magazine’, Amoruso ha infatti affermato che nessuna donna avrebbe dovuto trattare il giovane come un bambino. Ha anche aggiunto che Andrea è una persona meravigliosa. Ma le frasi non sono assolutamente state gradite da Anna, la quale ha deciso di smettere di seguire Lorenzo su Instagram. Stessa decisione è stata assunta anche da Battistelli, che quindi avrebbe ormai preso del tutto le difese della sua dolce metà. (Continua dopo la foto)















A scovare questo indizio è stato il sito ‘Donnapop.it’. Lorenzo e Andrea non si seguono più sul popolare social network. L’ipotesi più accreditata sembra proprio ‘colpevolizzare’ la Boschetti, ma dai diretti interessati non sono giunte smentite o conferme di questa situazione. I telespettatori, che hanno apprezzato a lungo il rapporto creatosi tra i due uomini, devono adesso mettersi l’anima in pace. In questo momento una loro riappacificazione è quasi da considerare un’utopia. (Continua dopo la foto)









Lorenzo Amoruso è legato da anni all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Di lavoro fa il dirigente e l’opinionista sportivo. Finita l’esperienza sul rettangolo verde, è infatti approdato spesso in televisione. Lo vediamo ancora oggi come opinionista su Sportitalia, Radio Sportiva e collabora come commentatore su Tv8 per la UEFA Europa League, oltre ad aver preso parte a dei reality come Squadre da Incubo e Celebrity Masterchef.

