“Un male…”. Pierluigi Diaco lo confessa in diretta per la prima volta. E in studio cala la commozione

Durante le puntate della trasmissione ‘Io e Te’ di Pierluigi Diaco gli ospiti si rendono protagonisti anche di confessioni inedite, raccontando dettagli privati della loro vita che mai avevano rivelato prima. Ma questa volta non è stato qualcuno dall’esterno a fare dichiarazioni roboanti bensì lo stesso padrone di casa, che si è lasciato andare ad alcune affermazioni a sorpresa. Lo ha fatto durante la rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli e nello studio c’è stata tanta commozione.

Il suo sfogo a cuore aperto è giunto inaspettatamente. Oggi, martedì 4 agosto, ha compreso che fosse il momento giusto per confidare ai suoi telespettatori il momento più doloroso di tutta la sua vita. In quei frangenti era intento a commentare una missiva mandata da un’affezionata del programma Rai, che si era soffermata sui suoi attacchi di panico. Allora ha colto l’attimo per rilasciare alcune frasi davvero importanti su uno dei problemi più diffusi che attanaglia le persone. (Continua dopo la foto)















Il racconto di Pierluigi è stato il seguente: “Ho sofferto di un male interiore, la depressione…Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell’anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati”. Al termine del suo intervento, si è rivolto direttamente verso tutte quelle persone che devono fare i conti con questa malattia e che non sono compresi dalla gente che gravita attorno. (Continua dopo la foto)















Diaco ha concluso affermando: “Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito”. E, come anticipato prima, c’è stata generale commozione nello studio di ‘Io e Te’. Anche qualche giorno fa il conduttore televisivo ha spiazzato tutti, ma stavolta con una dichiarazione d’amore in piena regola in diretta tv. È successo tutto durante il consueto faccia a faccia con Pino Strabioli. Affermazioni riguardanti dunque la sua sfera sentimentale. (Continua dopo la foto)









“Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo – la risposta del padrone di casa – Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo. Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d’amore”. Una vera e propria dichiarazione amorosa ad Alessio Orsingher. Ma Diaco non è nuovo a questi gesti romantici: anche lo scorso anno aveva parlato spesso del suo amore.

