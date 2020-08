Non riesce a trovare un equilibrio Stefano De Martino tra vita professionale e affettiva. O tutte e due filano come treni o entrambe affondano lentamente come un gommone bucato. Sul secondo aspetto, sulla vita sentimentale cioè, nei giorni scorsi qualcosa sembra essere cambiato tra Belen Rodriguez e Stefano che su instagram hanno condiviso uno scatto molto simile: una luna su un mare notturno.

Più una suggestione che altro visto che lei è stata pizzicata diverse volte in atteggiamenti che di equivoco hanno ben poco. Stefano De Martino, da parte sua, ha avvolto la sua vita privata in carta stagnola lasciando passare praticamente nulla di quello che sta affrontando. Il lavoro però è un’altra cosa il taglio dalla televisione evidente. Nella prossima stagione tv Stefano De Martino sarà assente nei progetti di Rai2. Una scelta decisamente azzeccata a giudicare anche dagli ascolti che Stefano ha fatto registrare nelle vesti di presentatore eppure nei palinsesti 2020-2021 di Rai2 il suo nome non c’è. Continua dopo la foto















Secondo il settimanale NuovoTv Stefano De Martino sarebbe stato penalizzato dal cambio di direzione di Rai2. Un’altra ipotesi è quella che possa c’entrare Belen Rodriguez. Come è noto i due si sono lasciati per la seconda volta perchè, secondo non pochi pettegolezzi smentiti dai protagonisti, lui l’avrebbe tradita. Proprio per questa ragione, come riporta NuovoTv, la Rai avrebbe deciso di non puntare i suoi riflettori sul protagonista del gossip dell’estate. Continua dopo la foto















In una recente intervista Mara Venier ha espresso il desiderio di avere nella prossima edizione di Domenica In dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere le varie puntate. La conduttrice ha fatto il nome di Stefano De Martino ed era apparsa così convinta che tutti si aspettavano l’annuncio alla presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021. Continua dopo la foto











Il 27 agosto Stefano torna in tv alla conduzione del Festival di Castrocaro dopo aver condotto insieme a Belen Rodriguez l’edizione 2019. Il ballerino e conduttore sarà l’unico a guidare quest’anno il concorso canoro. Certa, invece, la cancellazione di Stasera Tutto è Possibile che non andrà in onda nella prossima stagione di Rai2 nonostante gli ottimi ascolti della scorsa edizione con Stefano De Martino al timone.

