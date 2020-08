Detto Fatto è andato avanti nonostante lo strappo di Giovanni Ciacci lo scorso anno. Detto Fatto è andato avanti nonostante l’emergenza coronavirus. Un’edizione diversa ma che non ha mai alzato il piede dal pedale. Il merito, innanzitutto di Bianca Guaccero. Per la conduttrice la stagione appena passata è stata quella della consacrazione. Applausi e convocazioni lontano da Detto Fatto, al timone di altri programmi.

E dire che c’era chi era arrivato a ipotizzare un addio di Bianca Guaccero e immaginare un futuro lontano dalla Rai. Non a Mediaset, dove la concorrenza feroce non le avrebbe concesso spazio, dove non si sa. Di sicuro il prossimo anno la vedremo di nuovo alla guida del programma. In attesa di tornare in tv Bianca Guaccero si si sta godendo le sue meritate vacanze nella sua amata Puglia. la conduttrice di Rai2 è tornata alle origini, lasciando Milano per vivere delle settimane all’insegna del relax tra il sole e il mare della sua terra natale. Continua dopo la foto















Poche ore fa su Instagram la conduttrice di Detto Fatto ha condiviso un video, visibile in fondo all’articolo, confessando: “E poi se smettessimo di inseguirle le cose e ci godessimo quei piccoli istanti di bellezza che il mondo attorno a noi ci offre allora capiremmo che tutto ciò di cui avevamo bisogno era proprio lì, accanto a noi, e aspettava solo di essere visto”. Continua dopo la foto















Bianca Guaccero, che ha ricevuto la dedica di Jonathan di recente, ha invitato i suoi followers a godere delle bellezze della natura che sono sotto i loro occhi, ma spesso non vedono. Su Instagram ha anche commentato le sue vacanze al mare in Puglia così: “Pace”. Segno che Bianca Guaccero sta ricaricando le pile in attesa del ritorno al timone di Detto Fatto. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Pace…🌕 Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 3 Ago 2020 alle ore 1:05 PDT



Mentre Bianca Guaccero continua a godersi l’estate e le vacanze in Puglia, le anticipazioni di Detto Fatto svelano che il programma tornerà in onda su Rai2 a partire dal 26 ottobre e con un nuovo orario. Bianca Guaccero infatti inizierà la sua diretta alle 15.00, posticipando la messa in onda per lasciare spazio prima al nuovo programma con Milo Infante che avrà lo scopo di trainare i telespettatori proprio verso la trasmissione si tutorial della conduttrice di Bitonto.

