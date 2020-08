Un anno vissuto sulle montagne russe, iniziato con il trasloco da Rai 1 e continuato con l’approdo sulla terza rete. Cambiano i canali ma Fabio Fazio continua a incassare applausi e a prendersi soddisfazioni personali non di poco conto. Durante i mesi di quarantena infatti Fabio Fazio ha continuato a andare in onda, tra le difficoltà, incontrando l’apprezzamento di tanti spettatori.

Un piccolo contributo che Fabio Fazio ha voluto dare per garantire una parvenza di normalità in un momento surreale durante il quale ha messo a punto alcune cose per il futuro. Fabio Fazio non è un uomo che resta fermo e nonostante la vacanza tra la costiera amalfitana e la sua Liguria con la testa è già a settembre: quando la stagione riprenderà il via. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha svelato come sarà la nuova edizione di Che tempo che fa che, come detto, a settembre tornerà su Rai3.















Fabio Fazio sarà al timone del programma dal prossimo 27 settembre e al suo fianco ci saranno sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. "Il programma resta quello di sempre a prescindere dalla migrazioni di canale" ha ammesso Fazio. Il conduttore ha aggiunto: "La vera incognita della prossima stagione sarà la presenza o meno del pubblico. Non sappiamo che regole ci saranno a settembre".















Insomma, pubblico a parte, la formula di Che tempo che fa resterà la stessa con un alternanza di "interviste, ospiti e attualità". In attesa del ritorno nella prima serata di Rai3 con Che tempo che fa, Fabio Fazio, che di recente ha parlato del ritorno sulla terza rete, ha anticipato di avere in testa anche un nuovo progetto: "Ho in mente l'idea di un nuovo programma di intrattenimento sulla storia della televisione".











Il conduttore di Che tempo che fa ha ammesso che il suo scopo è quello di raccontare la tv di una volta, quando il mezzo aveva una funzione sociale per il Paese e le famiglie. Fabio Fazio non ha svelato altro sul suo nuovo progetto, stuzzicando però la curiosità di tutti. Di sicuro ci sarà Lucianina Littezzetto. Il conduttore di Che tempo che fa ha ammesso di sentirla tutti i giorni, anche ora che è in vacanza. Fazio scherzando ha confessato che, in una ipotetica cartolina per la collega, le ricorderebbe di fare attenzione a non cadere, come avvenuto nell’ultima edizione di Che tempo che fa.

