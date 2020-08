“Non riuscivo a vedere”. Poi la caduta. Nuovo incidente, per Mara Venier è un anno nero: le condizioni

Una stagione trionfale sul piano degli ascolti e della carriera professionale. Un anno difficile dal punto di vista fisico. Mara Venier costretta a un altro stop, la conduttrice non riesce proprio a trovare pace. Pochi mesi fa, in pieno lockdown, Mara Venier era stata protagonista di uno sfortunato incidente: era caduta dalle scale nella sua casa di Roma procurandosi una frattura.

Le immagini di Mara Venier in diretta con il gesso sono ancora ben vive nella memoria. Gesso che Mara Venier ha portato per molto tempo. Ora una nuova disavventura Mara Venier è nuovamente caduta facendosi male all'altra gamba. Lo ha spiegato lei stessa nelle Instagram Stories. In alcuni video registrati nella camera da letto ha detto: "E' arrivato il momento di andare a farmi benedire. Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta. Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. C'ho l'altro ginocchio ammaccato".















"Ci sono ricaduta, l'altra gamba. Ho messo il ghiaccio, per fortuna niente di fratturato, mi è andata bene. E' stata una bella botta. Mi devo proprio fare benedire ragazzi", ha aggiunto la 69enne veneta (compirà 70 anni il prossimo ottobre). In questo periodo Mara si trova in Versilia con familiari e amici. Qui sta trascorrendo le vacanze in attesa della ripresa della stagione tv.















Sarà nuovamente al timone di 'Domenica In' a settembre, ma potrebbe trattarsi dell'ultima edizione. Ha infatti rivelato di avere intenzione di andare in pensione tra non molto, forse già nell'estate del 2021. A anticipare le vacanze in Versilia era stata Novella 2000 in un articolo che si concludeva con una sottile e divertente 'provocazione' che metterebbe in guardia la Venier dalla folla impazzita di fan in cui potrebbe imbattersi una volta 'approdata'.











“Le signore bene (noiose come loro sole) già pensano di organizzare cene e rinfreschi per lei…Mara scappa!”. Ma essere stimati e apprezzati da un pubblico vastissimo comporta anche alcuni ‘rischi’. Un modo come un altro per mettere in allarme Mara? Di certo un comitato di benvenuto non farà desistere la coppia dal trascorrere beatamente alcuni giorni nel pieno relax, anche in vista degli impegni che da settembre in poi torneranno a bussare alla porta di Mara. Non solo lavoro, ma anche la vita di coppia che, come è stato appreso da alcune settimane, è pronta a iniziare un’altra entusiasmante fase, con una luna di miele indimenticabile.

