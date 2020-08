Can Yaman: prima avvocato, poi la svolta da attore. Ecco quando guadagna il sex symbol della tv

Can Yaman, attualmente, è uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile. Attore, modello e avvocato, è nato ad Istanbul nel 1989 ed è figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul e si è laureato in Giurisprudenza nel 2012, lavorando da subito come praticante procuratore.

Nonostante gli studi e una carriera agli esordi, Can Yaman decide di studiare recitazione. La sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay), insieme ad Özge Gürel. I due reciteranno anche nel 2020 nella serie Bay Yanlış. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra il 2018 e il 2019 invece ha interpretato il ruolo di Can Divit, insieme a Demet Özdemir, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kuş). Dal 10 giugno 2020, DayDreamer è approdata anche in Italia, su Canale 5. Nel 2018 Desa, azienda turca, ha creato una linea di abbigliamento in collaborazione con Can Yaman. Gli abiti di questa collezione sono stati utilizzati nella serie DayDreamer – Le ali del sogno dallo stesso Can Yaman. (Continua a leggere dopo la foto)















Parla correttamente quattro lingue: turco, italiano, tedesco ed inglese e ha anche iniziato a studiare lo spagnolo. Molto attivo su Instagram, dove conta quasi sette milioni di follower, Can Yaman è una persona molto riservata. L’ultima fidanzata ufficiale è stata Bestmsu Ozdemir, attrice come lui. Non si sa infatti molto della sua vita privata anche se spesso i giornali gli attribuiscono nuovi flirt. (Continua a leggere dopo la foto)









Can Yaman ha vinto moltissimi premi e riconoscimenti che lo hanno reso sempre più apprezzato oltre i confini del suo paese. Nel 2019 viene premiato come uomo dell’anno per GQ. Secondo i dati raccolti sul web, il suo patrimonio è stimato sui 3 milioni di euro.

Prima l’incidente in autostrada, poi mamma e figlio di 4 anni scomparsi nel nulla. Ricerche in corso ma è mistero