Dopo Temptation Island con Filippo Bisciglia, Temptation Island con Alessia Marcuzzi. A settembre il fortunato reality che vede le coppie partecipanti compiere ‘un viaggio nei sentimenti’ tornerà in prima serata su Canale 5. La voce era nell’aria da settimane, poi è arrivata la conferma alla fine dell’ultima puntata di questa edizione che si è appena conclusa.

Bisciglia, che ha raggiunto un record di ascolti grazie alle avventure di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, giusto per citare le coppie vip, ha annunciato che Temptation Island tornerà a settembre con una nuova edizione “perché la fine di un viaggio non è solo che l’inizio di un altro”, si legge nel post condiviso dal conduttore sulla pagina Instagram ufficiale del programma. (Continua dopo la foto)















Fra un mese circa, dunque, Temptation ripartirà con nuove coppie, nuovi viaggi e nuovi falò. E, come detto, a guidare la nuova edizione non sarà Filippo ma Alessia Marcuzzi, che abbiamo già visto a settembre 2019. Nemmeno a dirlo, i fan sono impazziti dopo questo annuncio. Dopo una lunga vacanza con marito, figli e amiche, Alessia è quindi pronta a tornare in televisione. (Continua dopo la foto)















Ma la domanda è: quella di Alessia Marcuzzi sarà una versione Vip come lo scorso anno oppure no? Ora abbiamo la risposta: sarà ancora Temptation Island Nip. Il prossimo settembre la conduttrice romana tornerà alla guida del reality show sui sentimenti ma avrà a che fare con 6 coppie sconosciute al grande pubblico. A rivelarlo in anteprima è il sempre informato sito Dagospia, che dà anche il motivo di questa decisione. (Continua dopo le foto)











Maria De Filippi, che produce il programma, vuole evitare sovrapposizioni con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che partirà nello stesso periodo, si legge su Dago. Troppi personaggi famosi potrebbero danneggiare entrambe le trasmissioni e così Queen Mary ha scelto di fare un passo indietro. Le registrazioni della nuova edizione inizieranno a fine agosto in Sardegna, come sempre all’Is Morus Relais. Pertanto a differenza dello scorso anno, a settembre Alessia dovrà vedersela con personaggi sconosciuti ai telespettatori che vogliono mettere alla prova i propri sentimenti.

Monica Setta, lo strano dettaglio non sfugge: la foto incriminata (e il suo commento)