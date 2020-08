“Io non ho parole…”. Pierluigi Diaco, che imbarazzo: cosa è successo (in diretta) con Katia Ricciarelli

Pierluigi Diaco, con il suo Io e Te le soddisfazioni continuano a susseguirsi. Con al fianco Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli, il programma è riuscito a fare conoscere e apprezzare più da vicino la musica lirica e il mondo che si cela dietro al melodramma. Non poteva che primeggiare proprio Katia Ricciarelli, che durante la messa in onda della rubrica dà prova di grande eleganza e profonda sensibilità.

Eleganza appunto. Katia appare sempre impeccabile, e anche questa si è rivelata una puntata davvero indimenticabile. Una collana, splendida ma forse 'di troppo' batteva sul microfono della Ricciarelli, al punto da attirare l'attenzione del conduttore. Pierluigi Diaco, con aria decisamente curiosa, non poteva che rivolgersi alla cantante lirica per chiedere se si trattasse o meno di un regalo.















Un regalo da parte di Maurizio Gianotti? Pierluigi Diaco non resiste dal domandarlo e infatti lo fa senza indugiare ulteriormente. Katia, donna conosciuta per la sua disarmante compostezza ma anche per la sottile ironia, risponde prontamente al conduttore divertito. Katia Ricciarelli colpisce ancora: "Ma io sono in imbarazzo, stiamo scherzando? Gianotti, tutti sti soldi dove li prendi?".















Ma per quanto bella, quella collana ha continuato a sbattere contro il microfono, dettando il tempo per essere sfilata del tutto. Il gesto della Ricciarelli continua a rivelare non poche divertenti sorprese: "Mi stanno a controllare… Ma come fa la donna a rinunciare?", ma subito incalza il conduttore con un'ulteriore pungente affermazione: "Scopro un rapporto curioso, inutile che ridete".









E promettendo di poter dire di più a microfoni spenti, ancora una volta la battuta di Diaco arriva puntuale: “In privato? La Ricciarelli è in imbarazzo”. Ma il siparietto si fa ancora più ‘accattivante’ perchè dall’altro lato un corteggiatore geloso fa capolino dicendo: “Sono geloso, non ti controllo più. Sei incredibile. Ormai la Ricciarelli è andata. E’ presa dalla ridarella perché è innamorata”. Si tratta, ovviamente, di Pigi.

