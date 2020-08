“Mi hai cambiato la vita”. Momento amore per Alessandro Sallusti in diretta tv

Una vera e propria dichiarazione d’amore in diretta a “Io e te”. Con un Diaco commosso. Ecco cosa è avvenuto oggi, nel salotto di Rai Uno, mentre l’ospite della puntata, il giornalista Alessandro Sallusti, si stava raccontando, tra carriera e vita privata. Proprio mentre Sallusti era intervistato dal conduttore della trasmissione Pierluigi Diaco è arrivato un videomessaggio che ha sorpreso tutti. Il direttore di “Libero” ha svelato molti retroscena della sua vita familiare, come il difficile rapporto con il padre.

"È stato un uomo severo, ho avuto un rapporto irrisolto con lui finché poi non si è ammalato. Ero il secondogenito e fui mandato all'istituto tecnico, mentre mio fratello maggiore al liceo. Ma io già sognavo di fare il giornalista". Ma mai si sarebbe potuto immaginare che, nel corso del programma, arrivasse un messaggio da parte di una persona che conosce molto bene.















Ad interrompere l'intervista al direttore de "Il Giornale" è stato un videomessaggio della sua compagna, Patrizia Groppelli, opinionista di Pomeriggio 5. "Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita". Parole che hanno colto di sorpresa Sallusti e fatto quasi commuovere Diaco. E lo stesso giornalista ha risposto così: "È reciproca. La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d'amore in Puglia".























E dire che la vita di Patrizia sembrava destinata ad un altro uomo. Nel 2003, il 29 marzo, infatti, ha detto sì a Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena. Patrizia Groppelli , segno zodiacale gemelli, è stata per anni principessa, e da lui aveva preso il cognome: Patrizia D'Asburgo Lorena era diventato il suo nome. Proveniente da una facoltosa famiglia milanese, ha studiato dalle Orsoline e completato l'iter a Miami con una laurea in Marketing, la favola della principessa si è sgretolata in poche ore dopo aver scoperto che la sua migliore amica (Daniela Santanchè) se la faceva con il suo principe. Da allora per lei sono stati mesi difficili. Patrizia ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Sallusti, direttore del Il Giornale ma anche ex compagno della Santanchè. Sì, un vero intreccio degno delle migliori soap operas.

Dopo aver scoperto del flirt del marito con Daniela Santanchè, Patrizia Groppelli ha deciso di abbandonare il titolo nobiliare: “Vi annuncio che da oggi rinuncio al cognome d’Asburgo che mi spetterebbe di diritto, almeno fino a sentenza definitiva di divorzio e probabilmente anche dopo, perché mi identifica nel mio lavoro. No, da oggi, sarò con orgoglio Patrizia Groppelli, non più principessa, semplicemente, come sempre (ma diversamente da sempre), la vostra Pat”.

