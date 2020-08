“Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore… il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo,così vulnerabile… guardatela bene”. Inizia così il lungo post di Michelle Hunziker sui social. Un post con il cuore in mano in cui la bella showgirl si confessa.

E che poi continua: "Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nel osservarla… vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla. In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro".















E riprese: "INSIEME… per me questo è l'amore, cercate questi momenti ragazzi… sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l'album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi"- Michelle Hunziker, in occasione di questa pausa estiva e di queste calde giornate di fine luglio – inizio agosto, è in vacanza con la famiglia: con lei il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste.



















Nelle scorse ore Michelle Hunziker (che ha di recente fatto un annuncio importante su All Together Now) si è mostrata sul suo profilo Instagram in delle vesti davvero insolite: la showgirl ha pubblicato un suo primo piano, alle spalle la natura e una didascalia del tutto inaspettata che risulta essere una dedica all'amore, o meglio, al suo amore.











Michelle Hunziker, che più volte ha ribadito l’importanza della famiglia, si è rivolta ai numerosi seguaci, che, evidentemente colpiti dall’amore tra lei e il marito Tomaso Trussardi, le chiedono come faccia a mantenere vivo il loro rapporto. La conduttrice ha dato tutte le necessarie spiegazioni ai curiosi e ai desiderosi di un amore come il suo. Il segreto, secondo Michelle Hunziker, sta nel provare determinati sentimenti nel momento in cui si osserva la persona amata dormire.

