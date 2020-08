Un grave problema di salute, un momento di grande paura che avrebbe potuto perfino mettere a rischio la sua carriera. Elisa Isoardi ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” i drammatici momenti in cui, nel 2014, si è resa conto che quelli che sembravano disturbi passeggeri erano in realtà i segnali di una malattia.

Tutto è nato durante un’intervista ad un otorinolaringoiatra a Unomattina. Evidentemente il confronto con un professionista, per quanto inatteso, ha permesso alla Isoardi di prendere coscienza del suo problema e così la conduttrice ha deciso di sottoporsi ad esami specifici. Elisa Isoardi aveva manifestato strani sintomi come raucedine e pesantezza alla gola, ma non aveva mai prima di allora dato la giusta attenzione a quei fastidi. I controlli la costrinsero ad allontanarsi dalla Tv per alcune settimane e, di tutto ciò, la Isoardi non ha voluto parlare per molto tempo. (Continua dopo la foto)















È successo tutto per caso, prima l’incontro negli studi di Unomattina con uno specialista e poi la decisione di sottoporsi ad esami specifici e quindi la scoperta di avere un polipo alle corde vocali. Da lì la scelta di operarsi e, fortunatamente, l’intervento chirurgico per asportare il tumore è perfettamente riuscito. Oggi resta la paura vissuta in quei momenti, raccontati con grande emozione: “Sto bene. È un problema di salute di comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine”. La massa tumorale, che stava compromettendo la corda vocale destra, è stata rimossa e la Isoardi ha potuto riprendere a lavorare. (Continua dopo la foto)















Dopo l’operazione, che l’ha costretta a stare lontana dalla tv per alcune settimane, Elisa ha dovuto affrontare un periodo di riabilitazione con un logopedista, che è consistito in un allenamento quotidiano delle corde vocali finalizzato a rinforzare le parti coinvolte ed evitare infiammazioni o nuove problematiche, al termine di quale ha raggiunto il recupero totale ed è potuta tornare al suo lavoro. (Continua dopo la foto)









Dopo la chiusura de “La prova del cuoco” la Isoardi è attesa dalla prova come concorrente sulla pista di “Ballando con le stelle” dove sarà una dei concorrenti ufficiali della prossima edizione in onda dal 12 settembre. Inoltre i suoi fans potranno vederla alla conduzione dello storico programma dedicato alla medicina “Check-Up”, che andrà in onda la domenica mattina.

Chiusura ‘La prova del cuoco’. Elisa Isoardi lancia un appello ad Antonella Clerici